Ubisoft ha annunciato di essere in vendita

Ubisoft ha annunciato, con un comunicato stampa chiamato "Strategic Update" di essere in vendita. Nel testo viene infatti detto in modo davvero esplicito che la compagnia ha "incaricato dei consulenti di primo piano per valutare diverse opzioni trasformative, così da massimizzare il valore per gli stakeholder. Questo processo sarà supervisionato dai membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione. Ubisoft informerà il mercato, in conformità con le normative applicabili, nel caso in cui una transazione si concretizzasse."

Per questo motivo sta "adottando misure decisive per riorganizzare il Gruppo al fine di offrire esperienze di gioco di altissimo livello, migliorare l'efficienza operativa e massimizzare la creazione di valore."