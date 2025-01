Assassin's Creed Shadows è stato di nuovo rinviato, scopriamo a quando

Ubisoft vende

Il comunicato non è infatti dedicato ad Assassin's Creed Shadows, ma alla ristrutturazione di Ubisoft stessa, che di suo sta "adottando misure decisive per riorganizzare il Gruppo al fine di offrire esperienze di gioco di altissimo livello, migliorare l'efficienza operativa e massimizzare la creazione di valore."

Gli accenni a una potenziale vendita non mancano, anzi sono esplicite: "Ubisoft ha annunciato oggi di aver incaricato dei consulenti di primo piano per valutare diverse opzioni trasformative, così da massimizzare il valore per gli stakeholder. Questo processo sarà supervisionato dai membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione. Ubisoft informerà il mercato, in conformità con le normative applicabili, nel caso in cui una transazione si concretizzasse."

Cosa farà quindi Ubisoft? "Continuerà a perseguire delle significative riduzioni dei costi" e sarà più selettiva negli investimenti. In generale, la compagnia "prevede di superare i 200 milioni di euro di riduzione della base dei costi fissi entro l'anno fiscale 2025-26 rispetto all'anno fiscale 2022-23, su base annua."

Quindi viene ricordato che per ridurre i costi è stato cancellato il live service XDefiant, mentre è stato deciso di "concedere un ulteriore mese di sviluppo ad Assassin's Creed Shadows. Questo tempo aggiuntivo permetterà al team di integrare meglio i feedback dei giocatori raccolti negli ultimi tre mesi e creare le migliori condizioni per il lancio, continuando a collaborare strettamente con la comunità di Assassin's Creed, sempre più positiva. Il gioco è ora previsto per il 20 marzo."

Ubisoft ha contestualmente anche fornito alcuni dati del suo ultimo periodo, purtroppo abbastanza negativi, con stime per le prenotazioni del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024-25 scese a 300 milioni di euro, a causa delle vendite inferiori alle attese fatte durante le festività. A essere andati male sono stati principalmente Star Wars Outlaws e il già citato XDefiant.

Ubisoft prevede comunque di andare in pareggio nell'anno fiscale corrente, che si chiuderà il 31 marzo 2025, con prenotazioni nette stimate sugli 1,9 milioni di euro, formate da nuove collaborazioni e dalla monetizzazione dei diritti di streaming acquisiti lo scorso anno fiscale.