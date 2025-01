Assassin's Creed Shadows presenta il nuovo sistema di parkour con dei video gameplay

Nel parlare delle varie novità introdotte per il sistema di movimento, gli sviluppatori di Ubisoft hanno svelato che in Shadows saranno presenti una serie di "superfici non scalabili" , per l'appunto sprovviste di appigli fisici a cui far aggrappare il personaggio. Una modifica rispetto ai precedenti capitoli intenzionali e che ha permesso agli sviluppatori di "riflettere meglio sulla creazione di interessanti percorsi di parkour e ci ha permesso di avere un maggiore controllo su dove Naoe può andare e dove Yasuke non può, rendendo i nostri due stili di gioco ancor più contrastanti", ha spiegato l'associate game director Simon Lemay-Comtois.

Movimenti acrobatici e spettacolari

Se già questa modifica richiederà una maggiore attenzione da parte dei giocatori durante l'esplorazione e le fasi stealth, Ubisoft ha svelato che il gioco avrà anche un nuovo sistema di comandi per i movimenti. Ad esempio, il tasto della schivata è stato integrato nel sistema di movimenti del parkour in modo aumentare il ventaglio di azioni possibili da parte del giocatore. Ad esempio, come possiamo vedere nel filmato, sarà possibile usare la schivata per eseguire una verticale e appenderci velocemente a una sporgenza, oppure balzare da un tetto o una superfice rialzata verso il basso con una capriola. Insomma, tutte modifiche che rendono più fluidi i movimenti e che ben si prestano all'agilità di una shinobi come Naoe.

"Ci sono due modi per fare parkour verso il basso. Il modo classico consiste nel premere il pulsante della schivata / per accovacciarsi in prossimità di una sporgenza senza alcun input direzionale: il personaggio scenderà a si manterrà sulla sporgenza appendendosi. Il secondo modo, più appariscente, consiste nell'eseguire una schivata direzionando il movimento verso la sporgenza, il che darà via a una serie di transizioni acrobatiche".

Sarà sicuramente interessante provare con mano questo nuovo sistema di movimenti e non dovremo attendere a lungo per farlo. Infatti, il lancio di Assassin's Creed Shadows è in programma per il 14 febbraio 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.