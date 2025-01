Hello Kitty Island Adventure su Nintendo Switch e PC ha una data di uscita, arriverà poi anche su PlayStation

Hello Kitty Island Adventure sta per arrivare su Nintendo Switch e PC, con una data di uscita che è stata annunciata su queste piattaforme dal team di sviluppo Sunblink con un nuovo trailer visibile qui sotto, fissata per il 30 gennaio.

Come riferito in precedenza, il gioco arriverà successivamente anche su PS4 e PS5, sempre nel corso del 2025 ma ancora senza una data di uscita precisa. Hello Kitty Island Adventure è un'avventura in stile sandbox che pesca a piene mani dalla tradizione di Animal Crossing, ma con la spinta data dal fatto di essere totalmente incentrato sui personaggi Sanrio.

Hello Kitty, Keroppi, Badtz-Maru, Pochacco e altri si ritrovano all'improvviso su una paradisiaca isola disabitata in seguito a un disastroso incidente aereo provocato dalla stessa Hello Kitty e da un goffo tentativo di sfornare dolcetti durante il volo (sul serio, questo è l'incipit della storia).