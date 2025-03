Hello Kitty Island Adventure ha raggiunto un traguardo di vendite positivo su PC e Nintendo Switch

In base a quanto riferito dallo studio, il gioco ha superato le 500.000 copie vendute tra Steam e Nintendo Switch in circa un mese, considerando che è stato lanciato il 30 gennaio scorso sulle due piattaforme in questione, mentre l'arrivo su PS4 e PS5 è pianificato per quest'anno ma non ha ancora una data precisa.

Dopo il lancio come esclusiva Apple Arcade, Hello Kitty Island Adventure è stato portato poco tempo fa anche su PC e Nintendo Switch , dove a quanto pare è stato accolto positivamente, considerando il positivo traguardo di vendite annunciato dal team Sunblink.

Il pubblico l'ha accolto molto positivamente

Le recensioni degli utenti su Steam, per esempio, sono al momento molto convincenti: il gioco si trova ora con una valutazione "molto positiva", con il 93% di recensioni positive sul totale di oltre 3.400 valutazioni nel complesso.

Ricorrono, in particolare, i confronti positivi con Animal Crossing, e questo è già un ottimo risultato per Hello Kitty Island Adventure, considerando che punta a coprire proprio quello spazio lasciato vuoto dall'assenza del celebre gioco Nintendo su altre piattaforme.

Hello Kitty Island Adventure è un'avventura "cozy" che ha per protagonisti i personaggi Sanrio, come Hello Kitty, My Melody, Pochacco, Keroppi, Badtz-Maru, Kuromi e vari altri, che propone non solo una sorta di simulazione di vita all'interno di una misteriosa isola ma anche diversi elementi da avventura nell'esplorazione delle diverse ambientazioni.

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Hello Kitty Island Adventure.