Il nuovo trailer di Fuga: Melodies of Steel 3 è dedicato al sistema di combattimento

CyberConnect 2 ha pubblicato un nuovo trailer di Fuga: Melodies of Steel 3 per mostrare il sistema di combattimento. Come d'uso per molti video dedicati ai videogiochi giapponesi, è un filmato illustrativo in cui vengono spiegate punto per punto le meccaniche che compongono questo aspetto dell'opera, così da rendere il più chiaro possibille ai videogiocatori cosa andranno ad acquistare.