Fuga: Melodies of Steel 3 ha una data d'uscita, più vicina di quanto si potesse pensare

Lo sviluppatore CyberConnect2 ha annunciato la data di uscita ufficiale e le piattaforme su cui potremo giocare Fuga: Melodies of Steel 3 . Quello che è stato presentato come il capitolo finale della serie di giochi di ruolo tattici a base di carri armati giganti, da armare fino ai denti, e personaggi furry, uscirà il 29 maggio 2025 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X e S.

Dettagli sul gioco

Per adesso non ci sono conferme in merito all'inclusione del gioco nel Game Pass, come avvenuto per Fuga: Melodies of Steel 2. Intanto è stato pubblicato un teaser trailer che mostra alcune sequenze di gioco e permette di ascoltare alcuni dei doppiatori. Il video riprende alcuni indizi lasciati nei "filmati segreti" nascosti nei menu dei primi due capitoli. Dopo alcune scene drammatica, scopriamo che la nazione di Gasco è stata invasa dall'impero Berman. Inoltre, viene mostrato il Taranis, il gigantesco carro armato da battaglia protagonista del gioco, che si pensava fosse andato perduto. Invece non solo non è così, ma ha anche nuove capacità, come quella di volare.

Nel comunicato stampa diramato per l'occasione, CyberConnect2 ha rivelato ulteriori dettagli su ciò che Melodies of Steel 3 offrirà al pubblico, anticipando "cambiamenti sostanziali" al sistema di combattimento e più opzioni per la personalizzazione del veicolo, con la possibilità di sbloccare i poteri nascosti del Taranis e di farlo evolvere nella sua forma definitiva.

La sinossi di Fuga: Melodies of Steel 3 ci dice che Malt è scomparso senza lasciare traccia. Guidati da una voce misteriosa, i bambini si avventurano nella grotta proibita, dove fanno una scoperta straordinaria: il Taranis, il potente carro armato che si credeva perduto nel mare di nuvole. Decisi a salvare Malt, i bambini salgono di nuovo a bordo del Taranis e partono per una pericolosa missione, con l'obiettivo di infiltrarsi nel cuore dell'Impero Berman. Tuttavia, sulla loro strada si ergono i Cavalieri Cremisi, i più forti guerrieri dei Berman. Riusciranno a superare la sfida?