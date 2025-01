Sega ha registrato i marchi di Skies of Arcadia ed Eternal Arcadia

Specifichiamo che Eternal Arcadia è il titolo giapponese di Skies of Arcadia. La registrazione dei marchi è diventata pubblica il 24 gennaio, per questo non è emersa immediatamente.

Il 16 gennaio 2025, Sega ha registrato i marchi Skies of Arcadia ed Eternal Arcadia in Giappone, facendo sussultare i cuori degli appassionati di giochi di ruolo giapponesi. Stiamo parlando di un titolo amatissimo uscito soltanto su Dreamcast (in realtà fu convertito per Gamecube con il titolo di Skies of Arcadia Legends ), che sicuramente farebbe piacere a molti giocare su dei sistemi più moderni, senza dover passare dall'emulazione.

Nessuna informazione, per ora

Per adesso, purtroppo, non ci sono altre informazioni in merito. Sicuramente qualcosa si sta muovendo, altrimenti Sega non avrebbe registrato i due marchi, ma è difficile dire cosa senza dettagli: un'edizione rimasterizzata, un remake? Tutto è possibile.

Due personaggi di Skies of Arcadia

Skies of Arcadia è un gioco di ruolo giapponese a turni lanciato in Giappone il 5 ottobre 2000 per il Dreamcast. Le versioni nordamericana ed europea furono pubblicate il 14 novembre 2000 e il 27 aprile 2001, rispettivamente. Il gioco è stato anche convertito su Nintendo GameCube con il titolo di Skies of Arcadia Legends (2002 in Giappone, 2003 in Nord America ed Europa).

Il protagonista del gioco è Vyse, un giovane pirata dell'aria appartenente alla fazione dei Blue Rogues, impegnato a combattere contro le ingiustizie dell'Impero di Valua. Dopo aver incontrato Fina, un'inviata della Civiltà d'Argento, Vyse e il suo equipaggio partono all'avventura per aiutarla a raccogliere i Cristalli Lunari prima che l'Impero di Valua riesca a farlo, al fine di risvegliare le leggendarie creature note come Gigas e conquistare il mondo.