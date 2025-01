Karma: The Dark World si mostra con il trailer della storia e un video di gameplay

Pollard Studio ha pubblicato il trailer della storia di Karma: The Dark World , che ci introduce alle inquietanti ambientazioni e ai personaggi dell'interessante avventura horror in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, sebbene ancora privo di una data di uscita ufficiale.

Presupposti molto interessanti

Presentato durante l'ultima edizione del Day of the Devs, Karma: The Dark World ci catapulta in un 1984 alternativo, fra le strade di una Germania dell'Est controllata con il pugno di ferro dal governo totalitario di una grossa corporazione senza scrupoli.

In questa realtà inquietante, in cui i cittadini vengono sorvegliati in maniera stretta e limitati nelle loro libertà, vestiremo i panni di Daniel McGovern, un agente dell'Ufficio Pensieri munito di tecnologie che lo rendono capace di sondare la mente delle persone sospettate di un crimine.

A un certo punto, però, il protagonista dell'avventura si trova alle prese con una situazione che lo porta a mettere in dubbio tutto ciò che pensava di conoscere e la sua stessa percezione della realtà, rivoluzionando la sua prospettiva.