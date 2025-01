La NVIDIA RTX 5080 è più lenta della 4090, dicono i primi benchmark

Stando ai risultati ottenuti con i primi test effettuati con Time Spy e Geekbench, la NVIDIA RTX 5080 è più lenta della 4090: nel primo benchmark la nuova GPU ha totalizzato 32.701 punti, circa il 10% meno della precedente top di gamma, mentre nel secondo ha totalizzato 281.746 punti, circa il 23% in meno.

Se è vero che bisognerà attendere una prova effettiva con i giochi per capire come stanno davvero le cose, non c'è dubbio che questi primi risultati lasciano un po' l'amaro in bocca, specie considerando la progressione tecnologica che NVIDIA ha finora cercato di garantire nel passaggio fra le varie generazioni delle sue schede video.

Fra i due strumenti di benchmark utilizzati, Time Spy è probabilmente il più affidabile, mentre i risultati di Geekbench vanno generalmente interpretati ma forniscono in ogni caso un'idea di quella che è la potenza di una GPU. Nel caso della RTX 5080 hanno restituito 365.013 punti nei test Vulkan e 337.319 punti in quelli OpenCL.

Il primo valore è quello che segna la distanza più marcata rispetto alle prestazioni della RTX 4090, il 23%, mentre in OpenCL il gap scende al 17,6% ma resta notevole.