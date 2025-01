NVIDIA GeForce RTX 5090 straccia la RTX 4090 in RT anche senza DLSS, ma 5080, 5070 Ti e 5070 non sono da meno

Le prestazioni delle nuove NVIDIA GeForce RTX serie 50

Le nuove NVIDIA GeForce RTX serie 50 si posizionano come soluzioni ideali per il gaming in 4K, soprattutto con DLSS 4 attivo. NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080, grazie alle loro elevate prestazioni native, si candidano come le migliori schede per il 4K anche senza upscaling, mentre NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti e RTX 5070 sono perfette per il 1440p nativo.

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs NVIDIA GeForce RTX 4090 in 4K

Secondo NVIDIA, i dati sulle prestazioni 2x che sono stati presentati durante il keynote del CES 2025 sono possibili solo utilizzando la nuova tecnologia DLSS 4 MFG (Multi-Frame Generation). Senza upscaling i miglioramenti sono meno evidenti, ma comunque significativi in un contesto in cui il DLSS è usato da una grande fetta di giocatori: NVIDIA ha ufficialmente dichiarato un aumento delle prestazioni del 30% negli scenari di gioco RT nativi senza DLSS per la GeForce RTX 5090 e del 15% per la GeForce RTX 5080. Per quanto riguarda le altre due schede, GeForce RTX 5070 Ti e GeForce RTX 5070, NVIDIA rivendica un aumento delle prestazioni del 20% negli stessi scenari di gioco RT nativi (non DLSS) rispetto a NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti e RTX 4070.

NVIDIA GeForce RTX 5080 vs NVIDIA GeForce RTX 4080 in 4K

Questi dati, più il supporto per tecnologie imminenti come Neural Rendering e Neural Shading, insieme a nuove funzionalità RTX come RTX Fur, RTX Hair e RTX Skin, danno ragioni più che sufficienti, secondo la compagnia, per acquistare una nuova GPU RTX 50. Un altro elemento chiave delle nuove GPU è la memoria. RTX 5090 vanta ben 32 GB di GDDR7, ideale per i creatori di contenuti e i giocatori che utilizzano monitor QD-OLED DP 2.1. RTX 5080 e RTX 5070 Ti offrono 16 GB di GDDR7, mentre RTX 5070 si posiziona nella fascia alta mainstream con 12 GB.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti a 1440p

Di seguito riportiamo nuovamente i prezzi in euro delle NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti e 5070:



NVIDIA GeForce RTX 5090 : 2.389€;

: 2.389€; NVIDIA GeForce RTX 5080 : 1.199€;

: 1.199€; NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti : 899€;

: 899€; NVIDIA GeForce RTX 5070: 659€.