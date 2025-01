I prossimi due giochi di Pokémon sarebbero in arrivo su Switch 1, ma con una versione specifica per Switch 2

Cosa dice il leak di Pokémon

Precisamente parliamo del capitolo di Pokémon noto con il nome in codice Gaia (Generazione 10) e con Leggende Pokémon Z-A, già presentato in modo ufficiale. Come potete vedere qui sotto, tramite le informazioni riportate da Centro Leaks, entrambi i titoli sarebbero pensati prima di tutto per Nintendo Switch, ma anche una versione specifica per Nintendo Switch 2 sarebbe in sviluppo.

Precisamente nel tweet si legge: "Dall'hacker di Game Freak: sembra che Gen 10 (Gaia) sia in sviluppo per Switch 1, ma Game Freak sta lavornado anche a una versione Switch 2 (nome in codice Super Gaia). Ha anche trovato riferimenti a Super Ikkaku, una potenziale versione per Switch 2 di Leggende Pokémon Z-A."

In altre parole, entrambi i titoli avranno una versione Nintendo Switch (cosa nota per Z-A e un po' scontata per Gen 10) ma il team di sviluppo starebbe anche creando una versione specifica per Switch 2 (che garantirebbe miglioramenti grafici e prestazionali, probabilmente), evitando quindi di affidarsi unicamente alla retrocompatibilità della nuova console.

Certo, c'è chi dice che Leggende Pokémon Z-A potrebbe non avere una versione nativa per Nintendo Switch 2. In tutti i casi si tratta di rumor e speculazioni, quindi per ora non ci resta che attendere novità ufficiali.