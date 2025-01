Team Ladybug non è sicuramente uno studio di sviluppo di primissimo piano, ma gli appassionati di metroidvania lo conoscono davvero bene per gli ottimi Touhou Luna Nights e Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth. Più recentemente, la piccola software house giapponese ha calcato anche la scena degli sparatutto arcade con l'ottimo Drainus, uno dei migliori rappresentanti del genere degli ultimi anni, per poi tornare al suo genere di elezione con questo Blade Chimera , di cui ha presentato una demo in occasione dello Steam Next Fest. Già la versione dimostrativa ci aveva in buona parte convinti della qualità del gioco, ma ora che abbiamo avuto modo di finirlo (dura una decina d'ore), ne abbiamo avuto la certezza.

Storia e grafica

Siamo in Giappone. Il mondo è stato quasi completamente devastato dai demoni. I pochi che hanno il potere di contrastarli si sono riuniti in organizzazioni speciali, che possono contare sui migliori guerrieri del pianeta. Tra questi c'è Shin, un membro della cosiddetta Holy Union che, all'inizio di Blade Chimera, sembra essere arrivato alla fine dei suoi giorni. A salvarlo da un enorme demone arriva però Lux, un altro demone.

I due stringono una specie di patto di collaborazione, con Lux che prende la forma di una spada fluttuante per non dare nell'occhio. Il loro obiettivo è di capire cosa c'è dietro agli attacchi e perché questi ultimi hanno a che fare con il passato di Shin, di cui l'eroe non ricorda assolutamente niente. Il tutto si traduce in un metroidvania in cui si esplorano dei grossi livelli andando a caccia di demoni colossali e si parla con dei misteriosi quanto affascinanti personaggi per capire qualcosa di più di quello che sta accadendo.

Da un gioco di Team Ladybug ci aspettavamo un titolo graficamente rifinitissimo e non siamo stati delusi. La pixel art creata dagli artisti dello studio è come al solito di altissimo livello, con sprite dettagliatissimi e animati alla perfezione, una buona varietà di scenari (il colpo d'occhio dei primi non è eccezionale, ma è un continuo crescendo fino al finale) e tanti effetti legati alle armi e ai poteri di Shin.

Alcuni boss di Blade Chimera sono davvero grossi

Anche la varietà di creature, la maggior parte prese dal folclore giapponese, è ottima. Ciascuna dispone di schemi di attacco unici, con i designer che hanno dimostrato grande capacità nel mescolarle, così da non rendere mai l'azione ripetitiva e non creare mai il senso di stanchezza tipico delle esperienze che vanno troppo per le lunghe. A eccellere sono in particolare i boss, che tra dimensioni, effetti e animazioni fanno letteralmente cadere la mascella. Sono anche abbastanza difficili, pur non rappresentando mai degli scogli insormontabili.