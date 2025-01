Donkey Kong Country Returns HD è disponibile da oggi, ma ricordate come è nato il personaggio?

Questa versione include tutte le novità della versione 3DS così come altri miglioramenti. Potete acquistare Donkey Kong Country Returns HD su Nintendo eShop o in formato fisico presso catene come Amazon , a questo indirizzo o al box che trovate poco sotto.

Cosa è incluso in Donkey Kong Country Returns HD

Donkey Kong Country Returns HD propone un totale di 80 livelli divisi in nove mondi, ovvero Giungla, Spiaggia, Rovine, Caverna, Foresta, Scogliera, Fabbrica, Vulcano e Nuvola. Vestiamo i panni di Donkey Kong e il suo fedele compagno Diddy Kong che devono recuperare le banane sottratte dalla Tribù Tiki Tak. Parliamo di un gioco di piattaforme, certamente non difficile, a volte anche un poco frustrante come vi raccontiamo nella nostra recensione di Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch, ma certamente un grande classico di qualità.

In ogni area troviamo boss da sconfiggere, segreti, collezionabili come le lettere KONG che sbloccano livelli segreti, dove raccogliere monete banana, che potranno essere spese al Bazar di Cranky Kong per acquistare oggetti speciali utili ad affrontare al meglio l'avventura. È anche possibile giocare in cooperativa locale, con il secondo giocatore che usa le abilità a distanza del piccolo Diddy Kong.

Donkey Kong è un nome storico dell'universo di Super Mario: oggi è un amato protagonista, che però era nato come antagonista. Nel 1981, ricordiamo, il primo gioco arcade di Donkey Kong ha anche fatto nascere Super Mario (all'epoca noto come Jumpman) che doveva salvare Pauline. Il Re della Giungla si è però redento ed è diventato simbolo di tenacia e coraggio. Ha avuto spazio anche in Super Mario Bros. - Il Film.