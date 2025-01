Super Mario Bros. - Il Film Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) è al minimo storico con una offerta a tempo

Nel mentre il 2025 inizia, Amazon è subito pronta con nuove offerte per gli appassionati di videogiochi e cinema. Più precisamente, potete trovare Super Mario Bros. - Il Film in versione Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) al prezzo minimo storico per la piattaforma. Precisamente, parliamo di un -8% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. L'offerta è a tempo e, al momento della scrittura, sono già state richieste il 33% delle unità, quindi è meglio non attendere troppo se vi interessa. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è stato 15,56€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, come detto, quindi è un'ottima occasione per portarsi a casa un ottimo film in una edizione di qualità. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.