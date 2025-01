Amazon Prime Gaming ha regalato due giochi a sorpresa per iniziare meglio l'anno

Prime Gaming ha fatto una sorpresa agli abbonati Prime di Amazon , regalando due giochi a sorpresa per iniziare meglio l'anno appena entrato (il 2025, se ve lo siete perso). Il primo è Eastern Exorcist di Wildfire Game, mentre il secondo è The Bridge di Ty Taylor e Mario Castañeda. Entrambi sono riscattabili dall'Epic Games Store, cliccando sul pulsante "Riscatta gioco" e seguendo la procedura a schermo. Naturalmente dovete possedere un account attivo e senza limitazioni dello store di Epic per poterli aggiungere alla vostra libreria.

I giochi gratis

Eastern Exorcist è un gioco di ruolo d'azione 2D a scorrimento laterale in cui dovete affrontare degli spietati demoni. Su Steam ha l'85% delle più di 6.000 recensioni degli utenti positive. Sembra essere un The Spirit of the Samurai fatto bene, insomma.

Un combattimento di Eastern Exorcist

The Bridge è un puzzle game risalente al 2013, che vanta l'88% di recensioni positive delle più di 3.000 ricevute su Steam. Il giocatore deve rivalutare la sua prospettiva ed i suoi preconcetti sulla fisica per poter risolvere i puzzle proposti. "È come se Isaac Newton incontrasse M. C. Escher," ci dice la descrizione ufficiale.

Uno dei puzzle di The Bridge

Prime Gaming è un servizio associato all'abbonamento Amazon Prime, che costa 49,90 euro l'anno e che offre diversi benefici, tra spedizioni gratuite per gli acquisti fatti su Amazon, l'accesso a Prime Video, il servizio di video streaming stile Netflix di Amazon e, appunto, dei giochi gratuiti riscattabili su Prime Gaming.

Dalla stessa pagina, potete riscattare altri giochi gratuiti, nonché vari oggetti per diversi live service, come Lost Ark o New World.