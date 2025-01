Citizen Sleeper 2 e Final Fantasy 7 Rebirth per PC sono i giochi più attesi di gennaio

Ci sono comunque diversi titoli interessanti in arrivo, e il fatto che ci sia anche una discreta varietà è dimostrato anche dai risultati del sondaggio dei giochi più attesi. Citizen Sleeper 2: Starward Vector e Final Fantasy 7 Rebirth per PC sono i giochi più attesi di gennaio 2025 secondo le due elezioni parallele da parte rispettivamente di redazione e lettori di Multiplayer.it, con due scelte alquanto differenti ma ugualmente valide.

Non c'è dunque da lamentarsi più di tanto se il mese appena iniziato non sembri proprio un concentrato di uscite colossali, visto che ci sarà il tempo di riprendersi subito.

Salvo rare eccezioni, il primo mese dell'anno non è solitamente foriero di grandi uscite sul fronte videoludico, considerando che si tratta di un periodo un po' fermo per quanto riguarda il mercato e che spesso viene evitato dai publisher come finestra di lancio di titoli di grosso calibro. Dopo la scorpacciata autunnale e le feste natalizie, l'industria si prende solitamente un attimo di tempo per riprendere fiato e ricominciare poi a correre nei mesi successivi, e nel 2025 in particolare ci aspetta già un febbraio che sembra quasi folle come concentrazione di giochi di alto profilo posizionati tutti insieme nel corso dello stesso mese.

Il primo è l'interessante action adventure di Yellow Brick Games sviluppato in collaborazione con il Creative Studio III di Square Enix, che presenta una struttura tipica da action in terza persona ma si caratterizza per alcuni elementi interessanti, come la possibilità di interagire con scenario e nemici in maniera piuttosto creativa e la presenza di avversari colossali, che possono essere scalati per abbatterli in varie maniere. Dynasty Warriors: Origins è un altro gioco d'azione da Omega Force che mischia elementi hack and slash e strategici, con la possibilità di controllare le truppe sul campo di battaglia. La terza posizione tra i giochi più attesi va a Final Fantasy 7 Rebirth , seconda parte dell'operazione di remake sul celebre JRPG di Square Enix che arriva questo mese su PC.

Il precedente ha rappresentato uno dei più profondi e originali giochi di ruolo a matrice narrativa che si siano visti di recente, grazie alla particolare ambientazione fantascientifica e all'ottima costruzione dei personaggi e del racconto e possiamo aspettarci una sostanziale evoluzione in questo secondo capitolo. Nel ruolo di un androide in fuga e in avaria, ci troviamo a vivere una nuova storia ai margini di un sistema in crisi, che tratta argomenti profondi e di grande impatto, ben più di quanto accada solitamente nei videogiochi.

Il più atteso dai lettori

Alquanto diversi i risultati emersi dal sondaggio rivolto ai lettori di Multiplayer.it, per i quali il gioco più atteso del mese è Final Fantasy 7 Rebirth per PC.

Tifa e Aerith in una scena di Final Fantasy VII Rebirth

La scelta che ha ottenuto la maggior parte dei voti nel sondaggio, a dire il vero, è "Nessuno", cosa che dimostra come le novità di gennaio non sembrino particolarmente allettanti per molti, ma considerando le scelte "positive" il più atteso è il gioco Square Enix. È in effetti uno dei titoli di maggior rilievo per quanto riguarda l'inizio dell'anno, il cui spessore è limitato solo dal fatto di essere uscito già da tempo su PS5. Considerato da molti come il gioco dell'anno 2024, la seconda parte dell'operazione di remake presenta un open world ampio e denso, offrendo una quantità di attività veramente enorme, pur seguendo una narrazione alquanto fitta di eventi e decisamente sorprendente anche per coloro che conoscono l'originale.

A breve distanza, in seconda posizione si è piazzato Donkey Kong Country Returns HD, versione riveduta e corretta dell'ottimo platform di Retro Studios riproposto su Nintendo Switch dopo il lancio originale su Wii, con tutti i contenuti espansi visti su Nintendo 3DS.

Uno screenshot da Donkey Kong Country Returns HD

È un titolo dalla qualità davvero notevole, nonostante gli anni passati, che risulta ancora perfettamente godibile e a maggior ragione con le ulteriori evoluzioni tecniche applicate. In terza posizione c'è Assetto Corsa EVO, la nuova simulazione di guida da parte di Kunos Simulazioni che promette di rappresentare un nuovo punto di riferimento per il genere in questione, in arrivo in accesso anticipato su PC questo mese. Subito sotto il podio troviamo infine Citizen Sleeper 2: Starward Vector, che si distingue anche nella votazione dei lettori.