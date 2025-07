Donkey Kong Bananza è il gioco più atteso di luglio

Giusto il tempo di metabolizzare un po' l'uscita di Nintendo Switch 2 che ci troviamo ora di fronte a una delle prime uscite di grosso calibro, in cui si comincia a fare veramente sul serio con la nuova console. Va bene, al lancio abbiamo avuto un peso massimo come Mario Kart World, che nell'economia generale della macchina avrà probabilmente molto più peso e una rilevanza che continuerà per anni, ma adesso abbiamo a che fare con un gioco completamente nuovo e, per di più, incentrato su una figura veramente storica per la casa di Kyoto: la cosa non può che avere un impatto potente nelle aspettative di tutti. Difficile stupirsi, dunque, se Donkey Kong Bananza è emerso come il gioco più atteso del mese di luglio, sia per la redazione che per i lettori.

Forse non è il mese più ricco di concorrenza, considerando la quantità di giochi già usciti finora e quelli previsti ancora per il resto del 2025, ma non si tratta comunque di un periodo povero di novità, eppure ben poche di queste possono impensierire il vulcanio gorilla Nintendo, intenzionato a riprendersi la scena dopo tanto tempo.

A parte le riedizioni dei platform Retro Studios, in effetti, era un po' che non lo vedevamo in azione da protagonista, e il nuovo titolo per Nintendo Switch sembra davvero un ritorno in grande stile. Deve scontrarsi con una serie di proposte molto interessanti e variegate, che comprendono novità assolute come Wuchang: Fallen Feathers, Mecha Break e Eriksholm: The Stolen Dream, o ritorni dal sapore storico come Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 e Ninja Gaiden: Ragebound, ma sembra già poter sovrastare la concorrenza.