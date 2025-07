Death Stranding 2: On the Beach sfiora di un soffio il perfect score su Famitsu

L'ultima fatica di Hideo Kojima ha sfiorato per un soffio il punteggio perfetto: ha ottenuto infatti un 39 su 40 , composto da tre 10 e un 9. Si tratta della valutazione più alta assegnata quest'anno dalla rivista giapponese, alla pari con Monster Hunter Wilds , che ha ricevuto a sua volta un 39. L'ultimo perfect score, invece, risale all'inizio del 2024 ed è stato assegnato a Like a Dragon: Infinite Wealth.

Tempo di voti anche questa settimana per la rivista giapponese Famitsu , che nel numero 1905 ha pubblicato le recensioni di quattro giochi, tra cui Death Stranding 2: On the Beach e FBC: Firebreak .

Tutti i voti dell'ultimo numero

Meno entusiastici, ma comunque positivi, i pareri per FBC: Firebreak: lo sparatutto multiplayer cooperativo di Remedy ha ricevuto un punteggio di 30 su 40, composto da due 8 e due 7. Tra le recensioni di questa settimana troviamo anche l'FPS vecchia scuola e dallo stile sopra le righe Tough Gal on Cults, che ha ricevuto un 31 su 40, e infine Police Simulator, con un 28 su 40.

Uno scatto da FBC: Firebreak

Ecco nel dettaglio tutte le valutazioni dell'ultimo numero di Famitsu:

Tough Gal on Cults - 31/40 (8/8/8/7)

Death Stranding 2: On the Beach - 39/40 (10/10/9/10)

Police Simulator - 28/40 (8/7/7/6)

FBC: Firebreak - 30/40 (7/8/8/7)

Rimanendo in tema Death Stranding 2: On the Beach, recentemente Kojima Productions ha messo in mostra la modalità fotografica con un trailer dedicato.