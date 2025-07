Death Stranding 2: On the Beach svela delle curiose statistiche sul vostro primo mese di gioco

Lo fa condividendo un paio di infografiche che ci raccontano ciò che i giocatori hanno preferito all'interno di Death Stranding 2: On the Beach.

Death Stranding 2: On the Beach è stato pubblicato su PS5 circa un mese fa e Kojima Productions - lo sviluppatore - ha deciso che è arrivato il momento di rendere disponibili una serie di curiose statistiche legate al videogioco e ai suoi utenti.

Le statistiche di Death Stranding 2: On the Beach

Come potete vedere nel post qui sotto, Kojima Productions scrive: "Per festeggiare il primo mese dalla pubblicazione di Death Stranding 2: On the Beach, abbiamo compilato alcune statistiche in-game in una speciale classifica a forma di infografica. Dall'equipaggiamento più usato alle strutture più popolari, potete vedere ciò che i giocatori hanno utilizzato di più. Potreste persino scoprire qualche sorprese lungo la via!".

Le immagini ci mostrano che gli animali più salvati sono i Canguri, seguiti dagli Emu e dai Wombat. Per quanto riguarda invece le strutture preferite dai giocatori, troviamo le Zip-Line, i generatore e i rifugi. Per quanto riguarda i segnali posizionati nel mondo di gioco, i preferiti sono "Più veloce", "Ce la puoi fare" e "Continua!".

Ci viene poi spiegato che i giocatori hanno usato soprattutto le scale (ed essendo uno strumento molto utile e base, lo comprendiamo), poi hanno usato i dispositivi di costruzione portatile e gli spray per riparare la merce. Parlando invece dei metodi di trasporto, i giocatori hanno apprezzato il pickup fuoristrada, il Tri-Cruiser e il puro e semplice camminare a piedi. Infine, le armi preferite sono il fucile d'assalto di livello 1, le granate di sangue di livello uno e la mitraglietta di livello uno.

Vi rivedete in queste statistiche? Vi lasciamo infine alla guida completa ai Trofei e al Platino di Death Stranding 2.