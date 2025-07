The Lord of the Rings: Return to Moria avrà una nuova espansione, in arrivo quest'anno

Gli sviluppatori hanno pubblicato anche un breve trailer per l'espansione, che però funge soprattutto da teaser senza mostrare nulla di effettivamente concreto di questi nuovi contenuti in arrivo e rimandando a una presentazione più completa.

È tempo di tornare nella Terra di Mezzo, a quanto pare: a distanza di diversi mesi dall'uscita, The Lord of the Rings: Return to Moria riceverà una nuova espansione quest'anno, prevista entro la fine del 2025 , che riporterà l'attenzione sul gioco in questione.

Un altro ritorno a Moria

Tutto quello che sappiamo al momento è che l'espansione Durin's Folk ci vedrà "Continuare la lotta per ripristinare Moria con una storia finale ampliata, nuove ed entusiasmanti meccaniche di gioco e tanti segreti mai svelati", in base alla descrizione ufficiale.

La questione risulta ancora molto vaga e, in effetti, il teaser trailer non aiuta più di tanto a scoprire cosa ci aspetti in questa nuova espansione, ma se non altro ci fa calare fin da adesso nella giusta atmosfera.

Nel teaser sentiamo parlare diversi personaggi, uno dei quali, in particolare si riferisce a "Khazad-dum" definendola "la casa del popolo di Durin".

Khazad-dum è un altro nome per Moria, quindi sembra che questa espansione incentrata sull'end-game sembra scavare più a fondo nella lore legata all'ambientazione principale del gioco. Durin è anche uno dei sette padri dei nani, il gruppo originale di nani che fondò la razza nanica.

Nonostante ottime premesse, The Lord of the Rings: Return to Moria non ha scaldato più di tanto i cuori della critica al lancio ma sembra aver fatto comunque breccia in una buona quantità di giocatori, cosa che aiuta a comprendere l'arrivo di questa nuova espansione quasi a sorpresa.