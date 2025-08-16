Un video di Reanimal mostra i primi minuti del nuovo survival horror dagli autori di Little Nightmares

Il canale YouTube di IGN USA ha pubblicato un video gameplay che mostra i primi tredici minuti di Reanimal, il nuovo survival horror firmato Tarsier Studios, lo stesso team dietro l'acclamata serie Little Nightmares.

Nel filmato vengono presentate sequenze di gioco in modalità single player (il titolo supporta anche la cooperativa per due giocatori, sia in locale con schermo condiviso che online), con i protagonisti che si risvegliano su una spiaggia misteriosa e inquietante. Il loro obiettivo è ritrovare gli amici scomparsi, esplorando un'isola piena di pericoli e segreti.