Un video di Reanimal mostra i primi minuti del nuovo survival horror dagli autori di Little Nightmares

Il canale YouTube di IGN USA ha pubblicato un video gameplay che mostra i primi tredici minuti di Reanimal, il nuovo survival horror firmato Tarsier Studios, lo stesso team dietro l'acclamata serie Little Nightmares.
Nel filmato vengono presentate sequenze di gioco in modalità single player (il titolo supporta anche la cooperativa per due giocatori, sia in locale con schermo condiviso che online), con i protagonisti che si risvegliano su una spiaggia misteriosa e inquietante. Il loro obiettivo è ritrovare gli amici scomparsi, esplorando un'isola piena di pericoli e segreti.
Tra puzzle ambientali, stealth e fughe rocambolesche
Come vendiamo nel filmato, lo stile visivo e l'atmosfera richiamano chiaramente l'impronta di Little Nightmares, con ambientazioni opprimenti e creature disturbanti, con i due fratelli che dovranno collaborare per risolvere enigmi ambientali, sfruttando gli elementi dello scenario per avanzare nella loro missione.
Non mancano sezioni platform e fasi stealth, in cui sarà fondamentale mantenere la calma e usare i nascondigli per evitare di essere scoperti. A queste si alternano fasi più concitate, dove la fuga diventa l'unica opzione per sfuggire alle terrificanti creature che popolano l'isola.
Prima di concludere, ricordiamo che Reanimal sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 nel corso del primo trimestre del prossimo anno.