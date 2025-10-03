La demo di Reanimal sarà al prossimo Next Fest di Steam

THQ Nordic ha annunciato la sua line-up per lo Steam Next Fest, di cui farà parte anche Reanimal, l'avventura horror dagli autori di Little Nightmares I e II, che sarà disponibile a partire dal 13 ottobre. Si tratta di una demo cooperativa, che parte dall'inizio della storia. I giocatori assisteranno al ricongiungimento dei due fratelli orfani protagonisti che cercano di sopravvivere alle circostanze più estreme.