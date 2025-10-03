La demo di Reanimal sarà al prossimo Next Fest di Steam

THQ Nordic ha annunciato la sua line-up per lo Steam Next Fest, di cui farà parte anche Reanimal, l'avventura horror dagli autori di Little Nightmares I e II, che sarà disponibile a partire dal 13 ottobre. Si tratta di una demo cooperativa, che parte dall'inizio della storia. I giocatori assisteranno al ricongiungimento dei due fratelli orfani protagonisti che cercano di sopravvivere alle circostanze più estreme.
Orrore senza fine
Il Ragazzo e la Ragazza, il nome dei due, vanno alla disperata ricerca dei loro amici scomparsi, esplorando ambienti inquietanti come il Mulino e lo Scalo ferroviario, per scoprire i primi frammenti del misterioso segreto oscuro che tiene unito questo mondo pieno di angoscia.
I requisiti di sistema della demo, saranno gli stessi del gioco completo:
Minimi
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 10/11
- Processore: Ryzen 5 2400G / Core i5-9400F
- Memoria: 8 GB di RAM
- Scheda video: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Memoria (spazio su disco): TBD GB di spazio disponibile
- Scheda audio: TBD
Consigliati
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 10/11
- Processore: Ryzen 5 3600X / Core i7-7700KTBD
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 6600XTTBD
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Memoria (spazio su disco): TBD GB di spazio disponibile
- Scheda audio: TBD