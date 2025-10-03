1

La demo di Reanimal sarà al prossimo Next Fest di Steam

THQ Nordic ha annunciato che la demo di Reanimal farà parte del prossimo Next Fest di Steam, previsto fra pochissimi giorni.

03/10/2025
Personaggi di Reanimal in barca
THQ Nordic ha annunciato la sua line-up per lo Steam Next Fest, di cui farà parte anche Reanimal, l'avventura horror dagli autori di Little Nightmares I e II, che sarà disponibile a partire dal 13 ottobre. Si tratta di una demo cooperativa, che parte dall'inizio della storia. I giocatori assisteranno al ricongiungimento dei due fratelli orfani protagonisti che cercano di sopravvivere alle circostanze più estreme.

Orrore senza fine

Il Ragazzo e la Ragazza, il nome dei due, vanno alla disperata ricerca dei loro amici scomparsi, esplorando ambienti inquietanti come il Mulino e lo Scalo ferroviario, per scoprire i primi frammenti del misterioso segreto oscuro che tiene unito questo mondo pieno di angoscia.

I requisiti di sistema della demo, saranno gli stessi del gioco completo:

Minimi

  • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
  • Sistema operativo: Windows 10/11
  • Processore: Ryzen 5 2400G / Core i5-9400F
  • Memoria: 8 GB di RAM
  • Scheda video: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480
  • DirectX: Versione 12
  • Rete: Connessione internet a banda larga
  • Memoria (spazio su disco): TBD GB di spazio disponibile
  • Scheda audio: TBD

Consigliati

  • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
  • Sistema operativo: Windows 10/11
  • Processore: Ryzen 5 3600X / Core i7-7700KTBD
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 6600XTTBD
  • DirectX: Versione 12
  • Rete: Connessione internet a banda larga
  • Memoria (spazio su disco): TBD GB di spazio disponibile
  • Scheda audio: TBD
