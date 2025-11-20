La data di uscita di Reanimal è stata annunciata con un trailer, disponibile la demo

Sullo sfondo di un'isola maledetta , che avremo modo di esplorare a piedi oppure utilizzando una barca, in Reanimal dovremo guardarci da numerose insidie che possono nascondersi dietro ogni angolo, fra segreti e rivelazioni inquietanti.

Realizzato dal team autore di Little Nightmares , Reanimal riprende le atmosfere horror della serie che ha reso celebre Tarsier Studios per catapultarci all'interno di un'avventura a base cooperativa che ha per protagonisti due piccoli orfani, impegnati in un viaggio infernale per salvare i loro amici scomparsi.

Contestualmente è stata confermata la disponibilità di una demo del gioco per PS5 e Xbox Series X|S , che tuttavia in questo momento non vediamo ancora su PlayStation Store e Xbox Store: probabilmente verrà sbloccata al termine dell'evento o comunque a breve, staremo a vedere.

La data di uscita di Reanimal è stata annunciata con un trailer nel corso dell'Xbox Partner Preview con un coinvolgente trailer realizzato da Tarsier Studios per l'occasione. Il gioco arriverà il 13 febbraio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Un grande ritorno

Sebbene Supermassive Games abbia fatto un ottimo lavoro con Little Nightmares 3, i fan della serie prodotta da Bandai Namco attendono con trepidazione l'uscita di Reanimal, che a quanto pare è distante ancora qualche settimana e non avverrà entro la fine di quest'anno, come si supponeva.

Stando ai materiali pubblicati finora, la sensazione è che Tarsier Studios sia riuscita a raggiungere nuovi livelli di atmosfera e di tensione con questo titolo, che promette decisamente bene, come dimostra appunto il nuovo trailer mostrato durante l'Xbox Partner Preview.

Nota: abbiamo aggiornato la notizia dopo l'annuncio ufficiale della data di uscita e la pubblicazione del nuovo trailer.