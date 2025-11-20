Armatus annunciato con un trailer, è un affascinante action RPG reguelite in arrivo anche su Game Pass

In un mondo totalmente sconvolto, la cui realtà è stata distrutta dall'apocalisse e orde demoniache hanno invaso la terra, quattro combattenti si stagliano contro il caos totale: barricati nella Cathedrale de Trois, i quattro membri dell'Armatus sono l'ultima linea di difesa per un'umanità abbandonata dagli dei.

Ad aprire l'Xbox Partner Showcase ci ha pensato Counterplay Games, che in questa occasione ha annunciato Armatus , il nuovo action RPG con elementi da sparatutto roguelite mostrato con un primo trailer e in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S e anche direttamente nel catalogo di Game Pass.

Una Parigi distorta e post-apocalittica

Armatus è una storia ricca di azione e dalle sfumature gotiche che racconta di chierici abbandonati intrappolati in un inferno biblico e post-apocalittico, si legge nella descrizione.

Nei panni di un misterioso guerriero ultraterreno, un'entità immortale legata a un'armatura sacra, ci troviamo ad attraversare il Sentiero e cercare la Porta Senza Sole alla sua estremità, un varco mitico che potrebbe contenere la chiave per la salvezza dell'umanità.

Questo sentiero è un crogiolo in continua evoluzione che si snoda attraverso una versione distorta e post-apocalittica di Parigi, in Francia: un incubo contorto e labirintico lacerato da una catastrofe cosmica.

Armatus è sostanzialmente un roguelite, nel quale le morti del protagonista sono parte integrante della progressione e dell'evoluzione del combattente, basandosi su un livello di sfida molto alto ma facendo in modo che ogni tentativo conti.

Non c'è ancora una data di uscita ma il gioco è previsto arrivare nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.