Armatus annunciato con un trailer, è un affascinante action RPG reguelite in arrivo anche su Game Pass

Counterplay Games ha annunciato con un trailer il suo nuovo gioco, Armatus: si tratta di un action RPG con elementi roguelite caratterizzato da una particolare ambientazione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/11/2025
Il protagonista di Armatus

Ad aprire l'Xbox Partner Showcase ci ha pensato Counterplay Games, che in questa occasione ha annunciato Armatus, il nuovo action RPG con elementi da sparatutto roguelite mostrato con un primo trailer e in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S e anche direttamente nel catalogo di Game Pass.

In un mondo totalmente sconvolto, la cui realtà è stata distrutta dall'apocalisse e orde demoniache hanno invaso la terra, quattro combattenti si stagliano contro il caos totale: barricati nella Cathedrale de Trois, i quattro membri dell'Armatus sono l'ultima linea di difesa per un'umanità abbandonata dagli dei.

Nel trailer, riportato qui sotto, vediamo qualcosa della storia e soprattutto della particolare ambientazione post-apocalittica che caratterizza questo nuovo titolo dagli autori di Godfall.

Una Parigi distorta e post-apocalittica

Armatus è una storia ricca di azione e dalle sfumature gotiche che racconta di chierici abbandonati intrappolati in un inferno biblico e post-apocalittico, si legge nella descrizione.

Nei panni di un misterioso guerriero ultraterreno, un'entità immortale legata a un'armatura sacra, ci troviamo ad attraversare il Sentiero e cercare la Porta Senza Sole alla sua estremità, un varco mitico che potrebbe contenere la chiave per la salvezza dell'umanità.

Counterplay Games lavora a un action shooter cooperativo, è lo studio di Godfall Counterplay Games lavora a un action shooter cooperativo, è lo studio di Godfall

Questo sentiero è un crogiolo in continua evoluzione che si snoda attraverso una versione distorta e post-apocalittica di Parigi, in Francia: un incubo contorto e labirintico lacerato da una catastrofe cosmica.

Armatus è sostanzialmente un roguelite, nel quale le morti del protagonista sono parte integrante della progressione e dell'evoluzione del combattente, basandosi su un livello di sfida molto alto ma facendo in modo che ogni tentativo conti.

Non c'è ancora una data di uscita ma il gioco è previsto arrivare nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

