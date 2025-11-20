Echo Generation 2 si mostra all'Xbox Partner Preview di novembre 2025

Per il momento sappiamo che arriverà nel 2026 , ma non abbiamo un periodo di uscita più preciso.

All'Xbox Partner Preview di novembre 2025, Microsoft ha svelato Echo Generation 2 per Steam e Xbox (anche su Game Pass) .

Il trailer di Echo Generation 2

Il trailer ci permette di farci un'idea delle meccaniche di gioco mentre esploriamo un mondo sci-fi. Il gioco viene descritto come un gioco di ruolo nel quale dobbiamo sfidare l'intero cosmo per completare la nostra avventura.

Echo Generation 2 segue le avventure del primo gioco, mettendo i giocatori nei panni di Jack mentre esplora una dimensione completamente nuova oltre Maple Town. Perso tra le stelle, questo "papà normale" incontrerà nuovi alleati stravaganti e affronterà nemici extraterrestri inaspettati mentre lotta per trovare un modo per tornare a casa.

Verrà proposto un combattimento a turni in stile deckbuilder, con oltre 100 carte uniche che i giocatori possono utilizzare per creare combo, sferrare potenti attacchi ed evocare alleati. I giocatori scopriranno gli anni perduti di Jack, esplorando una nuova dimensione piena di misteri ispirati ai film e ai videogiochi degli anni '80 e '90, e realizzata con uno stile artistico voxel.