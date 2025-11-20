Crowsworn è stato presentato con un nuovo trailer all'Xbox Partner Preview

Uno dei giochi presentati all'Xbox Partner Preview è stato Crowsworn, un metroidvania di Mongoose Rodeo, che guarda moltissimo agli Hollow Knight per stile visivo.
Il trailer mostrato per l'occasione traboccava di gameplay, dedicato a mostrare le abilità del carismatico protagonista, tra dobbi saldi, armi e quant'altro. Vediamo il filmato.
La storia di Crowsworn racconta di un'oscura maledizione che si è abbattuta sul regno un tempo prosperoso di Fearanndal. Solo poche vestigia dell'umanità sembrano non essere scomparse, mentre il mondo è invaso da creature d'incubo.
Per quanto riguarda le caratteristiche di giochi, si parla di rune da equipaggiare, di oltre 120 nemici unici, di oltre 30 boss unici e di una una storia profonda e accattivante, raccontata alla maniera di un souls-like.
Si parla anche di IA impegnativa, di missioni secondarie che servono per approfondire la mitologia di gioco, di animazioni 2D fatte a mano e di un'incredibile colonna sonora originale, composta da J.J. Ipsen.
Crowsworn uscirà nel corso del 2026 su PC, Xbox Series X e S, PS5, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.