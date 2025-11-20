Il nuovo gameplay trailer di The Mound: Omen of Cthulhu svela il periodo di uscita su PC, Xbox e PS5

Il filmato svela anche il periodo di uscita del titolo, previsto durante l'estate del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco supporta il programma Xbox Play Anywhere, il che significa che acquistandolo in versione digitale su Xbox o su Microsoft Store sarà possibile giocarlo sia su console che su PC Windows senza costi aggiuntivi.

Tra mostri e illusioni

The Mound: Omen of Cthulhu è un gioco horror in prima persona cooperativo fino a quattro giocatori. Prende ispirazione dal romanzo "Il tumulo" (The Mound) di H.P. Lovecraft del 1940, mettendo gli utenti nei panni di una squadra di conquistadores in spedizione alla scoperta di una leggendaria città sotterranea che si dice contenga tesori inestimabili.

Nelle profondità di una giungla inquietante e opprimente, i giocatori devono esplorare e sopravvivere a entità mostruose e ultraterrene che distorcono i loro sensi e minacciano la loro sanità mentale e le loro vite, creando un mix di sparatorie e momenti di puro terrore e caos in ogni partita in cui i giocatori dovranno capire cosa è reale e cosa un'illusione.