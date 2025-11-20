0

Il nuovo gameplay trailer di The Mound: Omen of Cthulhu svela il periodo di uscita su PC, Xbox e PS5

The Mound: Omen of Cthulhu è tornato a mostrarsi in occasione dell'Xbox Partener Preview con un gameplay trailer.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/11/2025
Un inquietante essere di The Mound: Omen of Cthulhu

Sfruttando la vetrina offerta dall'Xbox Partner Preview, Nacon e ACE team hanno mostrato un nuovo gameplay trailer del survival horror cooperativo The Mound: Omen of Cthulhu.

Il filmato svela anche il periodo di uscita del titolo, previsto durante l'estate del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco supporta il programma Xbox Play Anywhere, il che significa che acquistandolo in versione digitale su Xbox o su Microsoft Store sarà possibile giocarlo sia su console che su PC Windows senza costi aggiuntivi.

Tra mostri e illusioni

The Mound: Omen of Cthulhu è un gioco horror in prima persona cooperativo fino a quattro giocatori. Prende ispirazione dal romanzo "Il tumulo" (The Mound) di H.P. Lovecraft del 1940, mettendo gli utenti nei panni di una squadra di conquistadores in spedizione alla scoperta di una leggendaria città sotterranea che si dice contenga tesori inestimabili.

L'horror co-op The Mound: Omen of Cthulhu è stato annunciato da Nacon per PS5, Xbox e PC L'horror co-op The Mound: Omen of Cthulhu è stato annunciato da Nacon per PS5, Xbox e PC

Nelle profondità di una giungla inquietante e opprimente, i giocatori devono esplorare e sopravvivere a entità mostruose e ultraterrene che distorcono i loro sensi e minacciano la loro sanità mentale e le loro vite, creando un mix di sparatorie e momenti di puro terrore e caos in ogni partita in cui i giocatori dovranno capire cosa è reale e cosa un'illusione.

