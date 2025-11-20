Vampire Crawlers è il nuovo spin-off di Vampire Survivors, annunciato con un trailer

Il team italiano poncle ha annunciato Vampire Crawlers, il nuovo spin-off di Vampire Survivors che si presenta nella forma di un card battler a turni e che farà il proprio debutto nel corso del 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS e Android.
Incluso fin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass, Vampire Crawlers promette una reinterpretazione originale dell'esperienza Survivors, questa volta declinata in un hyper card-driven BLOBBER con una forte componente roguelite.
Nel gioco dovremo esplorare dungeon traboccanti di mostri, accumulare poteri e dare vita a combinazioni di carte sempre più devastanti. L'annuncio, pubblicato durante l'Xbox Partner Preview con un trailer ironico e brillante, mostra un Poe "ultra realistico" impegnato a illustrare tutto ciò che Vampire Crawlers non è.
Ambientato in un mondo oscuro, ricco di tesori, creature mostruose e scorci familiari agli appassionati della saga creata da poncle, Vampire Crawlers promette di "amplificare le emozioni proprie di un Survivors" in un contesto completamente diverso.
Un altro grande successo?
Il grande successo di Vampire Survivors verrà replicato anche da questo spin-off? Di certo ci troviamo di fronte a un'esperienza differente, con un focus su elementi come la strategia e le risorse, che si presta a diversi approcci e chiavi di lettura.
"Probabilmente sarò sempre il più grande fan di Vampire Survivors", ha detto Luca Galante, direttore di poncle. "Ora che Vampire Crawlers sta per arrivare sul mercato, sia io sia gli altri appassionati avremo ancora più vampiri da amare."