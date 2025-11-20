Vampire Crawlers è il nuovo spin-off di Vampire Survivors, annunciato con un trailer

Il team italiano poncle ha annunciato Vampire Crawlers, il nuovo spin-off di Vampire Survivors che si presenta nella forma di un card battler a turni e che farà il proprio debutto nel corso del 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS e Android.

Incluso fin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass, Vampire Crawlers promette una reinterpretazione originale dell'esperienza Survivors, questa volta declinata in un hyper card-driven BLOBBER con una forte componente roguelite.

Nel gioco dovremo esplorare dungeon traboccanti di mostri, accumulare poteri e dare vita a combinazioni di carte sempre più devastanti. L'annuncio, pubblicato durante l'Xbox Partner Preview con un trailer ironico e brillante, mostra un Poe "ultra realistico" impegnato a illustrare tutto ciò che Vampire Crawlers non è.

Ambientato in un mondo oscuro, ricco di tesori, creature mostruose e scorci familiari agli appassionati della saga creata da poncle, Vampire Crawlers promette di "amplificare le emozioni proprie di un Survivors" in un contesto completamente diverso.