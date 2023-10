Vampire Survivors supera le 200.000 recensioni su Steam e celebra mostrano le più strane

Il team ha anche deciso di condividere con i propri follower su X le recensioni più simpatiche . Possiamo ad esempio leggere: "Questo gioco è proprio fico. Vorrei che gli italiani fossero reali", ma anche "90 ore. Nessun vampiro. 10/10", "È okay credo" (con 836 ore di gioco all'attivo), "ho iniziato come un tizio con una frusta, ho finito come un albero immobile che irradia puzza di aglio 10/10 mi albererei ancora".

Vampire Survivors, la nostra recensione della modalità cooperativa

Vampire Survivors non è un gioco troppo complesso a livello visivo

Tra le recenti novità di Vampire Survivors vi è la cooperativa, che abbiamo provato. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "C'è da dire che la cooperativa funziona molto bene nelle fasi iniziali, ma rende un po' meno in quelle finali, quando cioè si è molto potenti e ci sono centinaia di nemici che si accalcano verso i giocatori. Il problema, come capirà chi ha giocato molto a Vampire Survivors, è che sono momenti lenti, in cui spesso ci si muove poco perché la quantità di avversari sullo schermo è soverchiante e non c'è più modo di andarsene troppo in giro per la mappa."