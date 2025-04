Vampire Survivors ha lanciato un'espansione gratuita crossover con SaGa Emerald Beyond

A sorpresa, poncle in collaborazione con Square Enix ha annunciato Emerald Diorama, un'espansione completamente gratuita di Vampire Survivors crossover con SaGa Emerald Beyond, l'ultimo episodio della saga JRPG lanciato ad aprile dello scorso anno. Non solo, è già disponibile su tutte le piattaforme da ora.

"In un universo in cui una singola scelta di salire di livello può cambiare tutto, i personaggi di SaGa: Emerald Beyond si trova a fianco dei Vampire Survivors, uniti per affrontare insieme la loro prossima avventura. I Vampires Survivors saranno graziati dalla presenza di un vampiro? Ne dubitiamo, ma mai dire mai", recita la descrizione offerta da poncle, che conferma che anche questa volta non ci sono tracce di vampiri.