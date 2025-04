Il team di Vampire Survivors svela che una versione del gioco non riceverà il cross-save, ma non è colpa loro

Vampire Survivors continua a essere supportato, di mese in mese e di anno in anno. Il team di sviluppo vuole fare in modo che i giocatori abbiano motivi per tornare regolarmente all'interno del videogioco e tra le novità previste vi è il supporto al cross-save , perfetto per poter giocare su più piattaforme con un solo salvataggio.

La situazione del cross-salvataggio di Vampire Survivors

Poncle - il team di Vampire Survivors - ha spiegato tramite Threads che la versione PlayStation di Vampire Survivors non riceverà la funzione di cross-salvataggio.

Precisamente il team ha scritto: "Siamo spiacenti di comunicare che non saremo in grado di portare la funzione di cross-save di Vampire Survivors su PlayStation 4 e 5 con il nostro prossimo aggiornamento. Il mese scorso abbiamo detto a tutti che il cross-save sarebbe stato disponibile su PlayStation 4 e 5, PC, Xbox, Android e iOS con il prossimo aggiornamento gratuito di Vampire Survivors ad aprile. Ma all'ultimo minuto ci siamo imbattuti in un problema legale su PlayStation di cui non eravamo a conoscenza, che ci impone di condividere informazioni sui nostri partner che non possiamo condividere".

Anche se il supporto al cross-save per PlayStation non è stato escluso del tutto, Poncle ha aggiunto che le possibilità che arrivi sulle console rimangono "scarse" per ora, ma sta lavorando per risolvere il problema con PlayStation.

L'aggiornamento arriverà prima su PC, Xbox e PlayStation e poi su Nintendo Switch in un secondo momento. Anche la versione Apple Arcade di Vampire Survivors potrebbe ricevere l'aggiornamento, se sarà possibile farlo senza violare gli impegni sulla privacy, ha spiegato Poncle. Ricordiamo infine che Vampire Survivors diventerà anche un film live action, ma l'operazione è difficile per un motivo fondamentale.