Stando alle fonti di MP1st, lo strategico di Star Wars prodotto da Respawn ha un nome ufficiale: si chiamerà Star Wars: Zero Company e, come già noto, verrà presentato ufficialmente durante la Star Wars Celebration che si terrà in Giappone il 19 aprile.

Il gioco verrà sviluppato da Bit Reactor in collaborazione con Respawn Entertainment, unendo dunque l'esperienza di alcuni degli ex autori di XCOM a quella dello studio specializzato nella realizzazione di sensazionali sparatutto: con questi presupposti, è difficile che l'esperienza deluda le aspettative.

Nei giorni scorsi sono emerse alcune immagini trafugate che mostrano in azione vari personaggi, fra cui dei Mandaloriani e degli Stormtrooper, ma anche ambientazioni come la Colonia Mineraria di Kafrene vista in Rogue One, che per l'occasione è stata trasformata in un hub operativo che consente di accedere a diverse zone.

Il nome Star Wars: Zero Company evoca l'idea di un'unità fuori dalle righe, probabilmente l'ultima linea di difesa di una guerra che ci troveremo ad affrontare un turno alla volta, valutando con grande attenzione ogni mossa per trarne il massimo vantaggio.