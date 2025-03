Lo strategico di Star Wars creato da Respawn ed ex-sviluppatori di XCOM sarà svelato presto: è ufficiale

Come forse ricorderete, nel 2022 Respawn Entertainment aveva annunciato ufficialmente una partnership con Bit Reactor - uno studio indipendente composto da diversi ex veterani di XCOM - per lavorare a un nuovo videogioco strategico di Star Wars.

Nel corso degli anni ci sono stati solo alcuni accenni a questa opera, tra rumor e riconferme che il progetto era ancora in produzione. I fan ovviamente sono interessati a scoprire di più e pare proprio che siano in arrivo delle novità, in base a un annuncio ufficiale avvenuto tramite il sito ufficiale di Star Wars.