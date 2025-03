Silent Hill f vuole cambiare il modo in cui la serie tratta le donne

Sia chiaro, Silent Hill f non sarà affatto gentile nei confronti della sua protagonista ma lo sceneggiatore - Ryukishi07 - ha deciso che perlomeno a questo giro il personaggio femminile avrà un po' di controllo su quanto accade.

I videogiochi di Silent Hill non hanno mai trattato con grande grazia i propri personaggi femminili . Certo, anche quelli maschili hanno avuto le proprie difficoltà, per usare un eufemismo, ma Konami ha deciso con il suo nuovo capitolo - Silent Hill f - di provare a cambiare un po' le cose.

Le parole dello sceneggiatore di Silent Hill f

"Finora ho giocato a tutti i giochi di Silent Hill", dice Ryukishi07. "Una cosa che ho notato è che molti dei personaggi femminili sono sottoposti a una grande sofferenza nel corso della loro vita e per questo ho pensato: se questo gioco avrà una protagonista femminile, allora voglio che sia in grado di prendere le proprie decisioni. Nel bene e nel male, in mezzo alle sue sofferenze".

Ryukishi07 prosegue: "Non voglio che sia semplicemente trascinata dalla storia, ma che trovi le sue risposte. Questo era il tipo di protagonista - o, almeno, il tipo di storia - che volevo creare".

Ovviamente sarà necessario vedere nel gioco completo se Ryukishi07 sia riuscito a creare un personaggio interessante, al di là del suo genere.

In attesa di novità sulla data di uscita del videogioco, vi segnaliamo che la descrizione di Silent Hill f dell'ESRB è già spaventosa di per sé.