La descrizione di Silent Hill f dell'ESRB è già spaventosa di per sé

Ricordiamo che l'ESRB è come il nostro PEGI, ma per l'America del Nord . Si occupa di classificazione i giochi per età consigliata e contenuti, oltre a indicare una descrizione del videogioco condivisa dagli sviluppatori.

L'orrifica descrizione di Silent Hill f dell'ESRB

Silent Hill f è un gioco horror e il trailer ha già fatto intuire che possiamo aspettarci scene spaventose, ma la descrizione dell'ESRB lo conferma in modo definitivo. Va precisato che vi sono alcuni dettagli molto precisi che potrebbero anticipare delle scene importanti: non sono veri spoiler, ma magari preferite non scoprire i dettagli. In tal caso non proseguire con la lettura.

L'ESRB afferma che in Silent Hill f sono presenti scene in cui gli attacchi nemici provocano al giocatore "impalamenti nel collo e/o lo squartamento della faccia". Nel frattempo, "i filmati a volte raffigurano atti di violenza gore e più intensi: un personaggio bruciato vivo all'interno di una gabbia; una donna marchiata a fuoco da un ferro rovente; interiora e tendini esposti su vassoi di portata in una celebrazione/cerimonia; un personaggio che si sega il braccio; un personaggio che taglia porzioni del viso di un personaggio durante un rituale".

Certamente questo capitolo non limita le scene gore, non sorprende che Silent Hill f sia il primo capitolo della serie ad essere classificato come gioco per adulti in Giappone.

Infine, vi segnaliamo i requisiti di Silent Hill f, da 720p a 4K: non pare esserci il supporto a Windows 10.