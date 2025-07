Pre-ordina Silent Hill f in offerta su Amazon, l'attesissimo horror è pronto a terrorizzare tutti

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile un ottimo sconto sul pre-order della versione PS5 di Silent Hill f. L'offerta prevede un risparmio del 13% e un prezzo totale e finale di 69,90€. Puoi effettuare il pre-order a prezzo scontato di Silent Hill: f tramite questo link oppure clicca sul box dedicato per accedere alla pagina del prodotto. L'Edizione Day One include il gioco completo più (tramite un codice all'interno della confezione del gioco Day One): l'uniforme alla marinara bianca, Omamori peonia e un pacchetto di oggetti, tra cui un aburaage avvizzito, un'acqua divina, un kit di pronto soccorso. Il gioco uscirà il prossimo 25 settembre. Seguendo il successo avuto dal remake del secondo capitolo, anche alla guida di questo titolo è stato messo il produttore Motoi Okamoto.