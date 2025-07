OPPO Find X9 Pro avrà prestazioni incredibili e una batteria da ben 7.500 mAh?

I rumor su OPPO Find X9 Pro

Il futuro smartphone di OPPO non si limiterà a offrire un processore di ultima generazione. Le voci circolate su Weibo, rilanciate da Digital Chat Station, descrivono un dispositivo orientato a soddisfare esigenze diverse, combinando potenza, autonomia e comparto fotografico di alto livello. Uno degli elementi più discussi riguarda la batteria, che dovrebbe raggiungere una capacità di 7.500 mAh. Tale risultato sarebbe possibile grazie all'uso di materiali a base di silicio-carbonio, tecnologia che consentirebbe di mantenere dimensioni contenute senza sacrificare l'autonomia.

Il post di Digital Chat Station su Weibo

In abbinamento al Dimensity 9500, progettato per consumi ridotti, il Find X9 Pro potrebbe offrire tempi di utilizzo tra i più lunghi del segmento premium. Le indiscrezioni parlano anche di ricarica wireless da 50W, capace di ridurre sensibilmente i tempi di ricarica. Il display sarà invece un pannello LTPO OLED da 6,78 pollici, caratterizzato da vetro curvo 2.5D, soluzione sempre più diffusa nei modelli di fascia alta per migliorare l'esperienza visiva e l'estetica. Sotto lo schermo dovrebbe trovare posto un sensore ultrasonico 3D per le impronte digitali, mentre la scocca del dispositivo sarebbe certificata IP68 o IP69, a conferma della resistenza a polvere e immersioni in acqua.

Sul fronte fotografico, il Find X9 Pro potrebbe puntare su un sensore principale da 200 megapixel, presumibilmente di origine Samsung, affiancato da due ulteriori sensori da 50 megapixel ciascuno. Una configurazione di questo tipo indicherebbe la volontà di offrire qualità d'immagine elevata in diverse condizioni di scatto, avvicinandosi agli standard dei migliori cameraphone.

Il debutto del Dimensity 9500, di cui sono già trapelati alcuni benchmark, e il lancio del Find X9 Pro avverranno in un contesto di forte competizione tra produttori, con chipset sempre più potenti e batterie di maggiore capacità come nuovi elementi di distinzione. Sarà interessante osservare come le altre aziende reagiranno a queste specifiche, che anticipano un 2026 ricco di sfide nel mercato degli smartphone di fascia alta. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.