Oppo Find X8 Ultra, la recensione dello smartphone Android che diventa il nuovo standard dei cameraphone

L'oggetto del desiderio per chi è appassionato di tecnologia, di smartphone e di fotografia è giunto, abbastanza a sorpresa, tra le nostre mani nei giorni scorsi. Non un prodotto qualunque, ma un dispositivo che si pone l'obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento soprattutto in ambito fotografico, alzando ulteriormente l'asticella con caratteristiche che, sotto questo punto di vista, sembrano essere in grado di imporre nuovi standard tecnologici sul mercato. Stiamo parlando ovviamente di Oppo Find X8 Ultra, la versione di punta della serie Find X8 del produttore asiatico che, come da tradizione, è dedicata agli appassionati particolarmente esigenti o ai professionisti che hanno bisogno di un cameraphone versatile e completo. Se già qualche mese fa avevamo apprezzato su queste pagine il Find X8 Pro, è con sincera curiosità che abbiamo testato il fratello maggiore, per scoprire quanto effettivamente abbia senso per chi è interessato al prodotto affrontare l'idea di acquistare uno smartphone di importazione. Sì perché la pillola amara sta proprio qua, visto che si tratta di un modello che anche stavolta non è destinato ad essere distribuito fuori dal territorio cinese, perlomeno ufficialmente. Scopriamo quindi tutto nella nostra recensione dell'Oppo Find X8 Ultra.

Caratteristiche tecniche di Oppo Find X8 Ultra Osservando la scheda tecnica dell'Oppo Find X8 Ultra è chiaro che l'azienda cinese non si è voluta risparmiare, puntando quindi a creare quello che è il suo smartphone più avanzato e potente fino ad oggi. Il SoC è l'oramai straconosciuto Snapdragon 8 Elite Octa-core (2x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) con processo produttivo a 3 nanometri. La GPU è una Adreno 830. Siamo quindi dalle parti del massimo attualmente disponibile sul mercato degli smartphone, e la ciliegina sono le memorie anch'esse super veloci, con LPDDR5X per la RAM in tagli da 12 o 16 GB, e UFS 4.1 per l'archiviazione disponibile da 256, 512 GB o 1 TB. Connettività ovviamente completa con Bluetooth 5.4, 5G, Wi-Fi 7, aptX HD, LHDC 5 e NFC. C'è poi anche una porta infrarossi per la comunicazione coi dispositivi compatibili. Il Find X8 Ultra ha una scheda tecnica che condensa il top che può offrire oggi il mercato Abbastanza deludente invece l'assenza del supporto eSIM, che obbliga quindi a fare affidamento soltanto sulle SIM fisiche, con il carrellino che ne può alloggiare due. Ottima la protezione IP68/69 che di conseguenza garantisce il massimo livello di sicurezza attualmente disponibile sul mercato consumer, proteggendo il telefono non solo da schizzi e polvere ma anche da getti ad alta pressione e immersioni prolungate. La confezione cinese, non dovendo sottostare alle regole UE, comprende non solo cavo USB-C e cover in silicone, ma anche il caricabatterie a 100W SuperVOOC. Scheda tecnica OPPO Find X8 Ultra Dimensioni: 163.1 x 76.8 x 8.8 mm

163.1 x 76.8 x 8.8 mm Peso: 226 grammi

226 grammi Display: LTPO AMOLED da 6.82" Risoluzione 1440 x 3168 Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco 2500 nit

SoC: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno 820

Adreno 820 RAM: 12 o 16 GB di tipo LPDDR5X

12 o 16 GB di tipo LPDDR5X Storage: 256, 512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.1

256, 512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.1 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.8 Grandangolare Ultra-Wide 50 MP, f/2.0, 120° Tele 3x 50 MP, f/2.1 Tele 6x 50 MP, f/3.1

Fotocamera frontale: Principale Wide 32 MP, f/2.4

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6/7

802.11 a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth: 5.4 con A2DP/LE/aptX HD/LHDC 5

5.4 con A2DP/LE/aptX HD/LHDC 5 Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta digitale, Spettro cromatico

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta digitale, Spettro cromatico Resistenza agli elementi: Certificazione IP68/IP69

Certificazione IP68/IP69 Colori: Shell Pink Pure White Matte Black

Batteria: 6100 mAh

6100 mAh Prezzo: Non distribuito ufficialmente in occidente

Design Per quanto riguarda il design, il Find X8 Ultra si distingue per un aspetto elegante e moderno, perfettamente coerente con la tradizione della serie Find X. Il corpo è realizzato con materiali di altissima qualità: vetro satinato sul retro, resistente e piacevole al tatto, e un frame laterale in alluminio che conferisce robustezza e un feeling premium. OPPO ha anche curato nei minimi dettagli le finiture, proponendo colorazioni sobrie e sofisticate che riflettono la luce in maniera dinamica, valorizzando le curve morbide del device che si possono apprezzare ovunque. I colori disponibili nel dettaglio sono Pure White, Shell Pink e Matte Black, con quest'ultimo scelto per l'esemplare oggetto della nostra prova. Si tratta di un grigio antracite scuro e opaco, molto bello e d'effetto, estremamente elegante e totalmente repellente a impronte e sporco. La protezione è garantita da un vetro proprietario sulla parte anteriore e Gorilla Glass (versione non specificata) sul retro. Nonostante il modulo fotografico enorme, il design è piacevole ed elegante Sui lati, oltre ai classici tasti di accensione e volume, è collocato un bottone chiamato Pulsante Scorciatoia, che in parole semplici è una copia carbone di quello introdotto sugli iPhone e serve appunto per richiamare rapidamente una funzione, selezionabile dall'apposito menu. Anche la risposta grafica avviene attraverso una copia della Dynamic Island che incorpora il foro della fotocamera frontale. Al lato opposto un altro richiamo ad iPhone è legato al Pulsante Rapido, che permette di accedere alla fotocamera rapidamente e gestire lo zoom. Il modulo fotografico posteriore, seppur di dimensioni generose (per non dire enorme), è perfettamente integrato nel design. È evidente che OPPO ha scelto di non scendere a compromessi: per ospitare quattro sensori fotografici da 50 MP, serviva spazio, e l'azienda ha optato per una soluzione estetica audace, ma equilibrata. L'isola, perfettamente circolare e distinta da un tono nero lucido, accoglie i quattro obiettivi collocati simmetricamente a ore 0, 3, 6 e 9; al centro invece, il logo Hasselblad ci ricorda una collaborazione ormai consolidata che in questa occasione mostra i suoi frutti migliori. Sul fronte troviamo un display curvo ai lati, con cornici ridottissime (90,2% rapporto screen-to-body) e una fotocamera anteriore incastonata nel foro centrale, quasi impercettibile. La distribuzione dei pesi inevitabilmente subisce un po' la presenza del modulo fotografico, ma non tanto quanto si potrebbe pensare. Sulla bilancia si raggiungono i non indifferenti 226 grammi, non certo stupefacenti viste le dimensioni, la quantità di vetro e la stazza del modulo fotografico. Le misure sono 163.1 x 76.8 x 8.8 mm.

Display È difficile contenere i superlativi nella descrizione dell'Oppo Find X8 Pro, questo perché buona parte della sua componentistica è presa dal meglio che la tecnologia attuale possa offrire, motivo per cui quasi ogni elemento è una specie di punto di riferimento nel suo settore. Tale riflessione è confermata anche per quanto riguarda il display, che è un pannello LTPO AMOLED da 6,82 pollici, con risoluzione QHD+ 3168 x 1440, 510 ppi, frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, 240 Hz touch sampling, 2160 Hz PWM dimming. Il display è eccellente sotto ogni aspetto, tranne per una luminosità non altissima Lato video sono supportati tutti i formati HDR ovvero HDR Vivid, HDR10 e Dolby Vision. È poi compatibile con lo standard Android Ultra HDR per le foto nella galleria. La luminosità dichiarata è di 800 nit tipica, 1600 massima e 2500 di picco. Questo è probabilmente l'unico fattore in cui lo schermo del Find X8 Pro non raggiunge l'eccellenza, fermandosi a valori inferiori rispetto ai pannelli più luminosi presenti sul mercato. Siamo comunque di fronte a uno schermo brillante e leggibilissimo anche sotto alla luce solare diretta, sia ben chiaro, ma per esempio il Find X8 Pro sotto questo punto di vista ha saputo fare di meglio. OPPO Find X8 Pro, la recensione dello smartphone Android che riporta al vertice la serie Find Il sensore di impronte ultrasonico collocato sotto lo schermo è velocissimo ed estremamente preciso, ed è inoltre in grado di funzionare anche con le dita umide o bagnate, sebbene in tal caso sia da tenere in conto qualche errore.

Fotocamera In un quadro tecnico tanto ricco e interessante, la punta di diamante è senza dubbio rappresentata dall'elemento fotografico, vero fulcro attorno a cui ruota l'offerta dell'Oppo Find X8 Ultra. Anche solo guardando l'imponente isola che ospita i sensori si può intuire come lo smartphone abbia al suo interno un livello tecnologico di assoluta eccellenza sotto questo punto di vista, sebbene le differenze rispetto al predecessore Find X7 Ultra non siano enormi. I sensori sono ben quattro e tutti da 50 MP con la wide principale, due teleobiettivi rispettivamente 3x e 6x e una ultrawide. L'isola della fotocamera è enorme La wide è una Sony LYT-900 da ben 1 pollice, f/1.8, 23mm, Autofocus Laser e stabilizzazione ottica; la tele 3x Sony LYT-700 da 1/1.56" con lente periscopica, f/2.1, 70mm e stabilizzazione ottica; la tele 6x Sony LYT-600 1/1.95" con lente periscopica, f/3.1, 135mm e stabilizzazione ottica e infine l'ultrawide Samsung JN5 1/2.76" f/2.0, 15mm. In aggiunta è presente una camera accessoria, chiamata True Chroma Camera da 2 MP, con la funzione principale di gestire al meglio la luce nei ritratti per riprodurre i toni della pelle in maniera più naturale possibile, soprattutto in condizioni ambientali non ottimali e con luce artificiale. È evidente come ci si trovi di fronte al top disponibile sul mercato, un set di obiettivi e lenti di altissima qualità destinate a offrire un ventaglio di possibilità straordinariamente ampio agli appassionati di fotografia. Gli scatti sono ovviamente, straordinari. Il livello di dettaglio, la resa cromatica, l'esposizione, la saturazione sono davvero di livello superiore, e la consistenza tra le varie camere è un elemento su cui evidentemente Oppo ha lavorato molto permettendo praticamente di non avere limiti nella composizione degli scatti. La tele 3x inoltre permette di scattare foto macro con fuoco fino a 10 cm, offrendo uno strumento molto interessante per immagini a distanza ravvicinata, catturando dettagli altrimenti non visibili. Anche la 6x è estremamente valida, capace di mantenere un altissimo livello di dettaglio anche sugli zoom spinti. Entrambi i tele poi sono fantastici per gli scatti dei ritratti, segnando un ulteriore elemento in cui il Find X8 Ultra sa dimostrarsi eccezionale. Il Find X8 Ultra offre davvero tanto agli appassionati di fotografia L'ultrawide invece sulla carta rappresenta un passo indietro rispetto all'X7 Ultra visto che le dimensioni del sensore sono inferiori. Alla prova dei fatti in realtà anch'essa è perfettamente adatta allo scopo e in grado di scattare foto di ottima qualità sotto ogni punto di vista. Fantastici anche i risultati in notturna con tutti i sensori, con scatti ricchi di dettaglio e senza rumore di fondo. Allo stesso modo la selfie camera da 32 MP Sony LYT-506 f/2.4, 21mm con autofocus garantisce risultati di altissima qualità, per cui se pensate di usare parecchio questa camera sappiate che non ne resterete delusi. Pienamente soddisfacenti infine anche i video che - ed è un'autentica liberazione - possono raggiungere i 4K a 60 FPS su tutte le camere, senza limitazioni di sorta. Soltanto salendo a 120 FPS bisogna rinunciare a girare con l'ultrawide, ma è davvero una cosa molto accettabile. Anche attivando l'HDR, ovvero il Dolby Vision, non ci sono confini a questo quadretto idilliaco. Addirittura la stabilizzazione ultra steady è attivabile sempre, ad eccezione del 4K a 120 FPS. Insomma, i video registrati con il Find X8 Ultra hanno una consistenza fenomenale e sono ovviamente notevoli, ricchi di dettaglio, con colori realistici e un'esposizione ottimale. +3

Batteria Anche la batteria non è stata trascurata dall'azienda cinese, che ha dotato il Find X8 Ultra di un moderno modulo silicio-carbonio a due celle da ben 6100 mAh: non si toccano i valori record di 7000 mAh del recente Realme GT 7, ma comunque ben sopra la media e tali da garantire un'autonomia eccezionale, anche tenendo conto del display QHD+. Siamo nell'ordine delle 23 ore di riproduzione video o 38 di telefonate, tanto per capire che le due giornate intere d'uso sono assolutamente alla portata. La batteria da 6100 mAh è parecchio generosa Ovviamente molto buona anche la velocità di ricarica, che via cavo può raggiungere i 100 W a patto di utilizzare un caricabatterie compatibile SuperVOOC, che è incluso nella confezione cinese e permette di completare il ciclo 0 - 100% in 37 minuti. Questo valore viene raggiunto solo previa attivazione della relativa opzione nel menu relativo; in caso contrario la velocità è inferiore, e tale da assicurare una maggiore longevità al modulo batteria e ridurre il riscaldamento. Realme GT 7, la recensione dello smartphone Android che sa farsi valere Come se non bastasse poi, anche la ricarica wireless a 50 W è rapidissima, ed è infine presente la carica inversa a 10 W per poter trasferire un po' della propria autonomia a dispositivi compatibili, come cuffie o altri smartphone.

Videogiochi e prestazioni Arrivati a questo punto è abbastanza chiaro che le aspettative legate ai risultati dei benchmark sono estremamente alte; d'altra parte con il SoC più potente attualmente disponibile sul mercato e le memorie più veloci, non potrebbe essere diversamente. Ma come molto spesso abbiamo avuto modo di constatare, anche la dissipazione del calore diventa un tassello fondamentale, perché il thermal throttling può limitare di molto il potenziale di uno smartphone. Sul Find X8 Ultra Oppo ha inserito un'ampia camera a vapore e strati di rame e grafite per cercare di tenere a bada il più possibile questo fattore in maniera passiva, rinunciando quindi soltanto a vere e proprie ventole che d'altra parte si possono trovare soltanto sui gaming phone più spinti. La modalità gioco del Find X8 Ultra I risultati dei benchmark sono per buona parte eccezionali, e vanno sempre a collocarsi al vertice o a ridosso delle più alte posizioni in classifica, dimostrando come a tutti gli effetti lo smartphone abbia a disposizione una enorme potenza da poter sfruttare in qualsiasi contesto. D'altra parte il calore generato è parecchio, e il solito rigoroso stress test di 3DMark dimostra come le prestazioni subiscano un degrado al salire delle temperature; il risultato di stabilità del 55% è discreto ma significativo, e lo stesso telefono al termine di tutti i loop ha toccato i 50 gradi fino a diventare difficile da tenere in mano soprattutto nella zona della cornice al centro. Ad ogni modo, al netto di quanto perso a causa del thermal throttling che comunque riguarda condizioni estreme molti difficilmente riscontrabili nella "vita reale", il Find X8 Ultra è un telefono eccezionale anche lato gaming, riuscendo a gestire qualsiasi gioco con le impostazioni grafiche al massimo. Buona e versatile in tal senso anche l'app dedicata all'ottimizzazione delle risorse in tale contesto. I risultati dello stress test di 3DMark

Esperienza d'uso Naturalmente Oppo Find X8 Ultra funziona attraverso la ColorOS 15, declinazione di Android 15 che abbiamo già visto all'opera in diverse occasioni. Si tratta di una personalizzazione molto buona che per molti aspetti richiama iOS, rendendosi quindi piuttosto appetibile per l'utenza Apple che volesse fare il "salto" verso Android, o comunque per chi ha maggiore familiarità con l'ambiente della mela morsicata. La ColorOS 15 è una buona declinazione di Android 15 Acquistare Oppo Find X8 Ultra dal mercato di importazione cinese però significa anzitutto non avere una garanzia valida in Italia, e in secondo luogo dover fare i conti con un sistema operativo strettamente legato al mercato di riferimento, quindi con app e servizi associati totalmente cinesi. Se in parte si può risolvere disinstallando la maggioranza delle app e scaricando l'apk del Play Store da cui partire da zero recuperando tutto il necessario, dall'altra rimarranno comunque alcuni menu o elementi dell'OS nella lingua del Dragone. Anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che in occidente poggia su Google Gemini, nella versione cinese sfrutta invece Breeno AI per tutte le funzioni ad essa collegate. Alcune di esse possono essere rimpiazzate scaricando Gemini, ma altre no. Il prezzo attuale varia all'interno di una forbice compresa tra poco meno di 1000€ e 1300€ a seconda del taglio di memoria. A tali cifre vanno aggiunte poi eventuali spese doganali estremamente probabili visto il valore del prodotto. La durata del supporto non è stata comunicata ufficialmente ma possiamo immaginare che vada a ricalcare quella del Find X8 Pro, quindi con 5 anni di aggiornamenti major e 6 di patch di sicurezza.

Conclusioni Multiplayer.it 9.0 Oppo Find X8 Ultra è un prodotto che setta nuovi standard per quanto riguarda i cameraphone, raggiungendo livelli qualitativi per molti versi sorprendenti tenendo in considerazione i limiti tecnici di questi dispositivi. E sebbene l'elemento fotografico sia quello predominante nella proposta di Oppo, il Find X8 Ultra è anche uno smartphone eccellente a tutto tondo, con caratteristiche tecniche di primo piano e un display eccezionale, a cui difetta solo un po' di luminosità. A parte quindi qualche minima imperfezione, l'unico reale difetto è legato alla mancata distribuzione in occidente, che obbliga gli interessati a rivolgersi all'importazione dalla Cina con tutti i problemi che questa comporta.