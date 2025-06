Ninja Gaiden 4: il ninjutsu dei tempi moderni emerge dalla nuova presentazione

Diamo un'occhiata alle nuove informazioni emerse si Ninja Gaiden 4 in occasione della presentazione andata in scena durante l'Xbox Games Showcase 2025, con alcuni dettagli emersi.

Nella ricca lineup di Microsoft presentata all'Xbox Games Showcase 2025 un posto speciale era riservato a Ninja Gaiden 4, la nuova produzione di Team Ninja e PlatinumGames che ha rappresentato una sorta di sogno bagnato per tanti fan. Il trailer andato in scena è, semplicemente, un concentrato di azione senza soluzione di continuità, un veloce montaggio di scene che lascia intuire solo qualcosa su storia e ambientazione e serve soprattutto a far capire come il nuovo capitolo abbia un sistema di combattimento spettacolare e gratificante, che sembra effettivamente porsi a metà tra lo stile dei due team nipponici coinvolti. A prima vista, si direbbe che l'innovazione apportata da PlatinumGames si concentri su Yakumo, il nuovo protagonista di questo quarto capitolo, mentre la continuità storica e lo stile tipico di Team Ninja siano assicurati dalla presenza del "vecchio" Ryu Hayabusa, che appare vicino ai movimenti classici della serie. Tuttavia, c'è probabilmente una commistione più profonda anche tra i due protagonisti, con rimandi alla tradizione per il nuovo campione del clan Raven e qualche apertura al nuovo anche per lo storico eroe del clan Hayabusa. Questa ibridazione appare evidente anche nelle ambientazioni, che mischiano elementi classicheggianti con il futurismo spinto di quella che sembra essere una nuova era ninja.

Un nuovo inizio L'introduzione di un nuovo protagonista ha la doppia funzione di lanciare una storia inedita per gli utenti più esperti e anche fornire un modo per consentire ai nuovi giocatori di inserirsi in maniera più graduale nelle dinamiche della serie. Questa è la spiegazione fornita dallo stesso Yuji Nakao, producer e director di Ninja Gaiden 4, sulle pagine del sito ufficiale Xbox Wire: "Confidiamo che i fan di lunga data che hanno seguito la serie fino ad ora continueranno a sostenerla, ma allo stesso tempo volevamo anche creare un personaggio che permettesse ai nuovi giocatori - quelli che conoscono da poco il franchise - di iniziare alla pari e di crescere al fianco del protagonista", ha spiegato, chiarendo che la decisione è stata presa di comune accordo da PlatinumGames e Team Ninja. Da quanto abbiamo potuto vedere finora questo non dovrebbe significare un annacquamento o una semplificazione delle meccaniche del gameplay, piuttosto la volontà di proporre uno stile di gioco nuovo e moderno, pur mantenendo molte delle caratteristiche originali che potrebbero essere riservate soprattutto a Ryu Hayabusa, preso come una costante in grado di garantire continuità con il passato. Yakumo in azione Sembra esserci anche una certa attenzione all'evoluzione del giocatore, con gli sviluppatori ad assicurare un certo grado di libertà di approccio ai combattimenti e di costruzione di un proprio stile di combattimento, con una grande quantità di combo su cui si innestano varie mosse classiche, come la storica Obliteration Technique che può essere applicata in fondo a nuove sequenze. Ninja Gaiden 4: son tornati i ninja, enfasi sul plurale Il veterano Tyran è un personaggio inserito proprio per questo scopo: supporta il giocatore con consigli e un tutorial completo ma non invasivo agli inizi, insegnando nuove abilità con l'investimento di Ninja Coin e anche consentendo di sperimentarle e dominarle a dovere attraverso vere e proprie lezioni di Ninjutsu Training specifiche. Oltre ad agevolare l'introduzione nel gameplay, questo sistema si rende necessario anche per capire precisamente il ruolo delle numerose tecniche che si possono sbloccare, considerando il peso tattico che alcune di queste possono avere, come la tecnica dell'Ultimate Guidance.

Bloodraven e Berserk Innescare la Bloodraven Form per Yakumo equivale quasi a utilizzare un personaggio diverso, considerando che la trasformazione, oltre a modificare l'aspetto, cambia completamente il set di mosse a disposizione del ninja. La Bloodraven Form Gli attacchi diventano più aggressivi, fulminei e spettacolari, ma la loro durata è limitata dalla barra del sangue che si riduce in fretta in questa forma: è una risorsa fondamentale per affrontare le sfide più selettive, ma va utilizzata con cura e attenzione strategica. L'attivazione apre una nuova serie di combo e tecniche speciali che possono avere vari effetti e applicano un ulteriore strato tattico al sistema di combattimento, che richiederà tempo per essere assimilato completamente. In questa trasformazione, Yakumo è in grado ad esempio di utilizzare l'Hogeki, una tecnica di parata e contrattacco che può essere estremamente efficace, ma che consente approcci differenti: se utilizzata a distanza può annullare gli attacchi nemici, ma per una maggiore efficacia può essere usata a contatto con il nemico, sfruttando in questo modo una potente risposta che scarica la potenza dell'attacco subito rimandandola al mittente, ma richiedendo un arco di tempo ridottissimo per agire. Ryu Hayabusa contro una gigantesca creatura Tanto per dare un'altra idea della complessità del sistema di combattimento, Nakao ha recentemente parlato anche della barra del Berserk, che consente a Yakumo di entrare in un altro stato di eccitazione da battaglia in grado di scatenare mosse finali alquanto cruente, le cosiddette "Bloodbath Kills". Queste recuperano una delle caratteristiche classiche della serie, consentendo lo smembramento dei nemici e la loro eliminazione immediata, purché ci si trovi nella giusta condizione per sferrare gli attacchi.