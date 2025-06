Minecraft mostra la sua nuova grafica migliorata in un video sull'update Vibrant Visuals, in arrivo presto

Siamo ormai alla vigilia di grossi cambiamenti in Minecraft, che riceverà domani, 17 giugno, due grandi update in contemporanea, di cui uno destinato a modificare e migliorare la grafica del gioco, come vediamo in questo video sull'update Vibrant Visuals.

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, Minecraft riceverà insieme gli aggiornamenti Vibrant Visuals e Chasing the Skies, entrambi in arrivo il 17 giugno su tutte le piattaforme: il primo è tecnico e legato soprattutto a grandi modifiche sulla grafica del gioco, mentre il secondo è prettamente legato ai contenuti.

Vibrant Visuals è previsto al momento solo per la versione Bedrock e tutte le piattaforme a questa collegate, mentre Chasing the Skies arriverà anche sulla versione Java.