Minecraft riceverà prestissimo i grossi aggiornamenti su grafica ed esplorazione: annunciata la data di uscita

Entrambi verranno dunque lanciati il 17 giugno , andando così a modificare l'esperienza del titolo più venduto nella storia dei videogiochi, tanto per mettere in prospettiva l'importanza di questi nuovi update in arrivo.

Si tratta di due update maggiori che arriveranno praticamente insieme , considerando che Vibrant Visuals agisce sul versante tecnico del gioco, mentre Chase the Skies introduce novità in termini di contenuti e gameplay, ma sono due aspetti di uno step evolutivo davvero importante per Minecraft.

Con un nuovo trailer pubblicato nelle ore scorse, Mojang ha annunciato la data di uscita dei grossi aggiornamenti Vibrant Visuals e Chase the Skies per Minecraft , volti a migliorare molti aspetti del gioco comprese grafica ed esplorazione: arriveranno prestissimo, con il lancio fissato per il 17 giugno.

Il trailer dei due grossi aggiornamenti in arrivo

È da un po' che si parla di entrambi, ma la data di uscita è comparsa praticamente all'improvviso e risulta inaspettatamente vicina, con Chase the Skies che sarà disponibile sia per la versione Bedrock che per la vecchia Java, mentre Vibrant Visuals è previsto solo per la versione Bedrock e dispositivi compatibili con questa.

Come abbiamo visto in passato, Vibrant Visuals introduce una serie di grandi novità sul fronte tecnico, migliorando la grafica di Minecraft con variazioni notevoli rispetto allo standard classico, rimasto sostanzialmente inalterato per molti anni.

Le differenze risaltano soprattutto in termini di effetti di luce più avanzati e nella resa di alcuni materiali, come l'acqua e riflessi collegati, effetti particellari più diffusi e una maggiore distanza visiva, oltre a una superiore ricchezza grafica generale.

Chase the Skies introduce un nuovo mob, miglioramenti e tante novità in termini di contenuti e gameplay, in particolare con l'introduzione dell'Happy Ghast, una cavalcatura volante che può modificare profondamente l'esplorazione nel mondo di gioco.