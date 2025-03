Minecraft sta per diventare molto più bello graficamente, grazie all'aggiornamento Vibrant Visuals

Nel corso dell'ultimo evento dedicato a Minecraft , lo studio di sviluppo Mojang ha annunciato l'arrivo, in data ancora da destinarsi, dell'aggiornamento Vibrant Visuals , che migliorerà drasticamente la grafica del gioco su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e alcuni dispositivi Android e iOS (quelli più performanti). Chi gioca alla Java Edition sappia che è in previsione un aggiornamento anche per quella versione, che uscirà successivamente.

Evoluzione, non rivoluzione

Parlando con alcuni giornalisti, Ingela Garneji di Mojang ha detto che produrre l'aggiornamento non è stato semplice e che la software house ci ha lavorato per anni. Comunque sia non cambiera il modo in cui le persone giocano e, nel caso in cui le novità non piacciano, si potrà sempre tornare indietro. Sì, i miglioramenti grafici saranno opzionali.

L'idea dietro all'aggiornamento non è stata quella di rivoluzionare l'aspetto visivo del gioco, ma di potenziarlo, lasciando intatti i suoi tratti distintivi. Come detto, sarà comunque possibile giocare con texture e shader attuali. Non saranno rimosse nemmeno le opzioni RTX. Insomma, Vibrant Visuals sarà una nuova opzione tra cui scegliere, che è poi da sempre la filosofia di Minecraft, quella cioè di lasciare spazio agli utenti in ogni aspetto del gioco.

Ma quali novità saranno introdotte? Ci saranno delle nuove texture, il sole proietterà effettivamente della luce, riflettendosi sull'acqua e sui blocchi lucidi, proittando ombre e quant'altro. Insomma, non servirà più soltanto a indicare il trascorrere delle ore e ad orientarsi, ma avrà una funzione centrale nell'illuminazione del mondo di gioco, tanto che i giocatori potranno sfruttarne la posizione per illuminare meglio le loro case durante il giorno.

Un paesaggio glaciale di Minecraft con l'aggiornamento Vibrant Visuals applicato

Le ombre di loro seguiranno lo stile di Minecraft, quindi saranno pixellate, ma in maniera decisamente piacevole. Mojang ha deciso di non inseguire uno stile realistico, rimanendo ancorata a quello iconico del gioco. Lo studio ha assicurato che le ombre non influenzeranno il gameplay, ossia la creazione dei mostri, che rimarrà gestita allo stesso modo.

Altro grosso cambiamento è quello dell'acqua, ora molto più bella e realistica, grazie alle nuove texture e alla capacità di riflettere la luce.