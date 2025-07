Novità in arrivo per Minecraft emergono da un misterioso messaggio di Mojang: le teorie dei giocatori

Mojang ha seminato alcuni misteriosi indizi che hanno fatto subito partire alcune teorie su novità in arrivo in Minecraft , che potrebbero riguardare aggiornamenti previsti di varia tipologia: considerando la particolarità dell'iniziativa, potrebbe trattarsi di qualcosa di consistente.

Le teorie della community

Per alcuni utenti, i numeri potrebbero indicare una possibile data di uscita per un nuovo aggiornamento di Minecraft, ma la questione sembra piuttosto dubbia al momento: potrebbe trattarsi di una segnalazione legata al 29 novembre, che potrebbe indicare il lancio di un aggiornamento o qualche altre novità, ma non si trovano riscontri su tale teoria.

Lo strano messaggio di Mojang

Anche il fatto che "CU" possa essere un acronimo di Cave Update risulta strano, in quanto tale aggiornamento c'è già stato in passato ed è difficile che Mojang voglia effettuare un update dello stesso tipo a questo punto, così come le interpretazioni delle due lettere come una sorta di invito (letto come "see you", ovvero ci vediamo) con possibile data al seguito sono ancora da vagliare.

C'è però un'altra teoria che sta prendendo piede e risulterebbe piuttosto interessante: secondo alcuni, si tratterebbe di un riferimento al rame. L'elemento in questione è infatti identificato con "Cu" nella tavola periodica e il suo numero atomico è 29, due dati che si ritrovano nel misterioso messaggio.

Volendo, anche il numero 11 ricorre perché il rame rientra nel gruppo 11 della tavola periodica, ma la cosa più convincente è il riferimento al numero 63.546, ovvero proprio la massa atomica dell'elemento in questione.

Sembra proprio che il tutto sia un riferimento al rame (o copper), che potrebbe essere il protagonista del prossimo aggiornamento di Minecraft. Difficile prevedere però di cosa si possa trattare precisamente: potrebbero essere nuove possibilità di crafting con tale materiale, oppure della riesumazione del Copper Golem, un mob che era stato scartato dal voto della community nel 2021 ma che è rimasto piuttosto noto nell'ambito.