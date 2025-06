Minecraft ora è più bello grazie all'aggiornamento "Chase the Skies" con Vibrant Visuals

Lo studio di sviluppo Mojang ha annunciato il lancio dell'aggiornamento "Chase the Skies", con Vibrant Visuals per Minecraft. L'aggiornamento nel suo complesso è valido per Minecraft: Bedrock Edition e Minecraft: Java Edition, mentre Vibrant Visuals è compatibile solo con la Bedrock Edition. Installandolo, verrà migliorata nettamente la grafica del gioco, ma ci sono anche dei nuovi contenuti per tutti, come parte del promesso sforzo per rendere più frequenti le novità.