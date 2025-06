SCUM è arrivato finalmente alla versione 1.0

Anche SCUM è arrivato alla versione 1.0 , dopo anni passati in accesso anticipato. Quindi il gioco è stato considerato concluso e il team di sviluppo, Gamepires, può ora guardare al futuro, portandolo su altre piattaforme o facendo altro. Tra le novità principali ci sono la revisione completa dell'isola, ossia del mondo di gioco, e tante aggiunte al gameplay, che ora appare ancora più perfezionato.

Tante novità

L'annuncio del lancio promette enormi cambiamenti: "dai PDI (punti di interesse) rinnovati, al nuovo sistema di vegetazione, un sistema di fogliame aggiornato, novità per il bioma innevato e molto altro. Ma non preoccuparti: la disposizione dei PDI è esattamente quella che ricordi. Il tuo Zagorje è esattamente dove lo avevi lasciato... solo che ora è tutto diverso."

Introdotto anche un nuovo sistema di umidità, che include effetti visivi su terreno, sull'equipaggiamento e su tanto altro. Ad esempio, dopo la pioggia, ci vorrà un po' di tempo al terreno per asciugarsi, oppure in caso di umidità elevata, la visibilità sarà ridotta.

Con la revisione dell'isola sono stati corretti anche tantissimi bug legati al terreno, tra i quali quelli che facevano cadere i veicoli e gli edifici nel terreno correndo troppo, causato da un problema con lo streaming dei dati.

Tra le altre novità: un nuovo tipo di bunker; dei personaggi non giocanti armati; il ritorno dell'idrovolante Mariner e del Trattore (dei veicoli modulari personalizzabili); la possibilità di creare missioni personalizzate sui server o in single player; una revisione grafica delle armi, sia nelle texture che nelle animazioni, e tanto altro ancora.

Aggiunte anche delle novità per i nuovi giocatori, come dei tutorial aggiornati, nuove voci nel codex, consigli e suggerimenti vari: "SCUM è sempre stato, e sempre sarà, un gioco complesso da imparare. Vogliamo mantenere questa caratteristica, ma vogliamo anche aiutare più persone possibile a entrare nel mondo della sopravvivenza definitiva.

Non solo: stiamo aprendo una nuova serie di server ufficiali con impostazioni adatte ai principianti, quindi se sei un nuovo giocatore o stai tornando dopo una pausa, non c'è momento migliore per iniziare." Hanno scritto gli sviluppatori giustificando gli aiuti ai novizi.