Fairgames sarebbe stato cancellato, l'ennesimo "gioco come servizio" fallito di Sony

Fairgames di Haven Studios e di PlayStation è uno dei tanti "giochi come servizio" in sviluppo per PC e PS5 e, come già accaduto prima, pare che sia un fallimento e che sia stato cancellato .

Le parole di Patcher su Sony e su Fairgames

Nel video che potete vedere qui sotto, Patcher parla della strategia di Sony di puntare tutto sui titoli "live service", spiegando come sia un errore il fatto che non abbiano comprato dei team in grado di lavorare a questi prodotti ma abbiamo spostato i propri studi di sviluppo su questi progetti.

La conseguenza è che Concord è stato un fallimento, che Jade Raymond è stata licenziata (sappiamo già che non è più parte di Haven Studios) e che Fairgames è stato cancellato. Quest'ultimo dettaglio è in realtà una novità assoluta visto che non ci sono conferme che sia avvenuto.

Patcher lo dice inoltre con una leggerezza tale da farci quasi venire il dubbio che si sia semplicemente confuso. In tal caso però, visto che il video è online da 14 ore, avrebbe già corretto l'affermazione. A suo dire, quindi, Fairgames è già stato cancellato.

Come detto, è solo un rumor e non ci sono conferme al riguardo: non ci resta che attendere e vedere se Sony confermerà la cosa.