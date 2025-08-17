Roblox denunciata da uno stato USA per la mancanza di tutele per i minori, le azioni crollano

Lo stato della Louisiana ha deciso di denunciare Roblox per problemi relativi alla sicurezza dei minori. La nuova tegola caduta sulla testa della piattaforma videoludica amatissima dai più giovani, ha contribuito a un ulteriore calo delle azioni , che in pochi giorni sono crollate del 10%. Vanno sempre più diffondendosi le preoccupazioni per la tutela degli utenti più giovani, soprattutto dopo casi come quello di Schlep, bannato per il suo contributo all'individuazione di alcuni predatori sessuali .

Nessuna tutela

Mentre le accuse e le preoccupazioni persistono e i casi si moltiplicano, il procuratore capo della Louisiana, il procuratore generale Liz Murrill, ha intentato una causa contro Roblox, accusando la piattaforma di non aver fatto di più per proteggere i bambini.

Il documento di 42 pagine afferma che decine di milioni di utenti possono facilmente creare account con date di nascita false e il sistema è facilmente aggirabile da adulti che si fingono bambini.

La causa descrive diversi giochi all'interno di Roblox, tra cui "Escape to Epstein Island", che fa riferimento al molestatore sessuale condannato Jeffrey Epstein; un gioco chiamato "Public Showers", in cui gli utenti possono giocare di ruolo e rilassarsi insieme; e oltre 600 giochi relativi a Sean "Diddy" Combs / P Diddy.

Viene quindi chiesto come mai la piattaforma non sia intervenuta, se non in maniera davvero blanda, nonostante i molti casi di pedofilia già avvenuti. Ad esempio, nel 2019, un 19enne ha adescato 150 bambini usando Roblox. Nel giugno 2021, il 18enne Ron Machluf è stato incriminato per aver usato Roblox "per attirare e commettere reati sessuali contro diverse ragazze di età compresa tra 7 e 12 anni". In un caso più recente, nel 2024, un uomo cileno di 21 anni è stato arrestato all'aeroporto di Los Angeles "con l'accusa di aver contattato un minore per commettere un reato sessuale" dopo aver incontrato una ragazza di 13 anni su Roblox e aver prenotato un Airbnb vicino a casa sua.