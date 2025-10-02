Roblox ha chiuso tutte le esperienze non classificate sulla piattaforma, dopo le denunce sulla sicurezza

Roblox ha disattivato tutte le esperienze non classificate presenti sulla sua piattaforma, dando un duro colpo a quella "zona grigia" dove tutto sembrava consentito e che ha generato polemiche e denunce negli scorsi mesi . Si tratta di un provvedimento atto alla tutela dei minori, nonché una specie di ammissione del fatto che gli algoritmi della compagnia non sono in grado di controllare ogni contenuto.

Roblox stacca la spina ai giochi non classificati

All'inizio di settembre 2025, Roblox ha annunciato l'intenzione di uniformare le proprie classificazioni d'età attraverso una partnership con la International Age Rating Coalition (IARC). La mossa mira a offrire ai genitori un accesso più semplice a informazioni chiare sull'età appropriata per ogni esperienza disponibile sulla piattaforma. In vista di tale annuncio, Roblox Corporation aveva già dichiarato che avrebbe disabilitato tutte le esperienze prive di classificazione, un passaggio probabilmente pensato per allinearsi agli obiettivi della collaborazione con l'IARC.

La nuova politica relativa ai giochi della "zona grigia" è entrata in vigore martedì 30 settembre. Si tratta di una stretta radicale che impedisce alle esperienze prive di classificazione non solo di essere giocate, ma persino di essere trovate. Fino a quel momento, Roblox consentiva agli utenti di accedere ai giochi non classificati dopo aver confermato di avere almeno 13 anni.

Sebbene Roblox Corporation adotti ora una politica di tolleranza zero nei confronti dei giochi non classificati, la stretta non equivale a una cancellazione: nessuna delle esperienze è stata rimossa. Al contrario, i creatori sono incoraggiati ad aggiornare i propri giochi inserendo una classificazione d'età, così da poterli nuovamente pubblicare e rendere giocabili. Per farlo è sufficiente accedere al Creator Hub, selezionare un'esperienza non classificata dalla sezione Creations e, nella pagina Overview, entrare nella sezione Audience, dove è disponibile un questionario su "Maturità e Conformità". Una volta compilato, il sistema genera automaticamente l'etichetta dell'età più adatta ai contenuti.

La disattivazione dei giochi non classificati si inserisce in un più ampio sforzo per migliorare la sicurezza dei minori sulla piattaforma. A tal fine, Roblox ha recentemente introdotto anche politiche più severe sui contenuti maturi, rimuovendoli dai risultati di ricerca e annunciando piani per bloccarne l'accesso agli utenti sotto i 18 anni, innalzando così il limite minimo rispetto ai precedenti 17 anni.