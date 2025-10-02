Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 2 ottobre è disponibile, assieme a un extra

Come ogni giovedì pomeriggio, l' Epic Games Store ha rinnovato la sua offerta settimanale, mettendo a disposizione un nuovo gioco gratuito per tutti gli utenti PC. A partire da oggi, 2 ottobre, è possibile aggiungere alla propria libreria Nightingale . In più, è disponibile un pacchetto bonus per il gioco free-to-play Firestone.

I nuovi regali di casa Epic Games

Nightingale è un survival PvE open world in prima persona sviluppato da Inflexion Games. Il titolo può essere affrontato in solitaria oppure in cooperativa con gli amici. Ambientato in una reinterpretazione fantasy dell'Ottocento, il gioco invita i giocatori a esplorare regni incantati, affrontare creature spaventose e costruire avamposti lungo il cammino verso Nightingale, una città magica considerata l'ultimo rifugio dell'umanità.

Nel tempo, il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti e contenuti aggiuntivi. In particolare, l'espansione Realms Rebuilt ha rinnovato il sistema di progressione, migliorato l'esperienza in single player e introdotto una vasta gamma di novità.

Di seguito, invece, abbiamo elencato le ricomense gratuite per i giocatori di Firestone che è possibile riscattare da oggi fino alla prossima settimana:

Skin esclusiva "Il monaco allegro" per l'eroe Benedictus Monaco

2 avatar per il tuo profilo personaggio

10 scrigni comuni, ciascuno contenente almeno 1 pezzo di equipaggiamento eroe

5 scrigni non comuni con almeno 1 equipaggiamento non comune

10 scrigni di legno con almeno 1 gioiello eroe

5 scrigni di ferro con almeno 1 gioiello non comune

360 Polveri strane per addestrare i tuoi Guardiani o condurre esperimenti

50 pergamene per migliorare le tue statistiche in battaglia

35 gettoni di gioco per tentare la fortuna alla Taverna

5 gettoni Prestigio per eseguire Prestigi EPICI

200 gemme

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali di questa settimana dell'Epic Game Store? Fatecelo sapere nei commenti.